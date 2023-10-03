Kentsel dönüşümde yüzde 50+1 dönemi!

YATIRIMCILAR DA DAHİL OLACAK Peki, vatandaşlar neden ‘uzlaşamıyor?’ Yanıtı şu: “İstanbul’un şerefiye olarak çok değerli bazı bölgelerinde bile metrekareye metrekare verdiğimiz, hatta bazen metrekaresini büyüttüğümüz, 12 bin lira kira yardımı, 25 bin lira taşınma yardımı verdiğimiz hallerde bile uzlaşamadığımız oluyordu. Maraş merkezli depremlere kadar başvurular 8 bin civarı idi. Sonrasında bu sayı 29 bini geçti. Ancak iş uzlaşmaya geldiğinde- mülkiyet problemleri, davası devam edenler dışında- ya ekonomik sebepler ya konunun öneminin geç idraki veyahut şahısların şartları zorlayıp, son ana bırakarak ticari olarak bu işten daha avantajlı çıkacağını düşünmesi sebebi ile ‘tıkanıyorduk.’ Oysa 50+1 ile hızlıca anlaşıp, pay satış süreçlerine başlamak mümkün olacak. Bir önemli nokta da şu: İşlerin yavaş ilerlemesinden dolayı yatırımcıların hiçbiri kentsel dönüşüm işine girmiyordu. 50+1 demek işlerin hızlanması yani maliyet avantajı da demek. Bu da daha çok yatırımcının bu işe girmesi ve kentsel dönüşümün daha çabuk bitirilmesi anlamına geliyor. Vatandaşı ikna etmek için kararlı olmalıyız. Umduğumuz hıza erişmek içinse tüm kurumların, siyaset üstü bir tavır içerisinde, yürürlükteki kanun hükümlerini harfiyen uygulaması şart.”