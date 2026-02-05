  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Kentavros'u duyurdular: Türk İHA'larını kör edeceklermiş
Haber Merkezi

Kentavros'u duyurdular: Türk İHA'larını kör edeceklermiş

Türkiye'ye karşı silahlanmaya devam eden Yunanistan, Kentavros sistemini kamuoyu ile paylaştı. Yunan bakan Nikos Dendias'ın iddiasına göre, düşman İHA'ları bu entegrasyonla kör olacak.

1
#1
Foto - Kentavros'u duyurdular: Türk İHA'larını kör edeceklermiş

Yunanistan, Türkiye ile olan kara hududu (Meriç), Ege ve Doğu Akdeniz’deki savunma kapasitesini artırmak amacıyla İsrail ile yürüttüğü müzakerelerde sona yaklaştı. "Aşil Kalkanı" (Achilles' Shield) adı verilen 3,5 milyar avroluk proje kapsamında, bölgeye beş farklı tipte füze sistemi konuşlandırılması planlanıyor. Atina yönetimi, bu adımın merkezine insansız hava araçları (İHA) tehdidine karşı geliştirilen yeni teknolojileri yerleştiriyor.

#2
Foto - Kentavros'u duyurdular: Türk İHA'larını kör edeceklermiş

Yunanistan Havacılık Sanayii (EAV) tarafından geliştirilen Kentavros anti-İHA sistemi, projenin en kritik bileşenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

#3
Foto - Kentavros'u duyurdular: Türk İHA'larını kör edeceklermiş

Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias, bu sistemin özellikle Türkiye'nin İHA kapasitesine karşı tasarlandığını ifade etti. Kentavros'un, yaydığı elektronik parazitlerle İHA'ları "körleştirme" özelliğine sahip olduğu belirtiliyor. Sistemin test aşamalarında İsrail’in Barak MX sistemiyle entegre edildiği ve başarılı sonuçlar alındığı kaydedildi.

#4
Foto - Kentavros'u duyurdular: Türk İHA'larını kör edeceklermiş

Proje çerçevesinde İsrail’den farklı menzillere sahip stratejik sistemlerin satın alınması öngörülüyor. Bu yıl sonuna kadar imzalanması beklenen anlaşma şu sistemleri içerecek:

#5
Foto - Kentavros'u duyurdular: Türk İHA'larını kör edeceklermiş

15 ile 150 kilometre menzilli, uçak ve füzelere karşı etkili orta menzilli savunma sistemi Barak MX; mobil ve hızlı tepki verme kabiliyetine sahip kısa menzilli füze ağı Spyder All in One ve uzun menzilli ve balistik füze tehditlerine karşı geliştirilen koruma sistemi Davud Sapanı (Davud's Sling)

#6
Foto - Kentavros'u duyurdular: Türk İHA'larını kör edeceklermiş

KAYNAK: AYDINLIK

Yorumlar

Selami Nallar

Uzoyu çekip çekip arkamızdan büyük iş başardıklarını zanneden küçük Yunan, çözümlerin işe yarıyor mu deneyerek öğreneceksin. Atina'da ki tapınak için kimseye söz vermeyin, orayı hıyar serası yapacağım.
