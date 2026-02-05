Kentavros'u duyurdular: Türk İHA'larını kör edeceklermiş
Türkiye'ye karşı silahlanmaya devam eden Yunanistan, Kentavros sistemini kamuoyu ile paylaştı. Yunan bakan Nikos Dendias'ın iddiasına göre, düşman İHA'ları bu entegrasyonla kör olacak.
Yunanistan, Türkiye ile olan kara hududu (Meriç), Ege ve Doğu Akdeniz’deki savunma kapasitesini artırmak amacıyla İsrail ile yürüttüğü müzakerelerde sona yaklaştı. "Aşil Kalkanı" (Achilles' Shield) adı verilen 3,5 milyar avroluk proje kapsamında, bölgeye beş farklı tipte füze sistemi konuşlandırılması planlanıyor. Atina yönetimi, bu adımın merkezine insansız hava araçları (İHA) tehdidine karşı geliştirilen yeni teknolojileri yerleştiriyor.
Yunanistan Havacılık Sanayii (EAV) tarafından geliştirilen Kentavros anti-İHA sistemi, projenin en kritik bileşenlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias, bu sistemin özellikle Türkiye'nin İHA kapasitesine karşı tasarlandığını ifade etti. Kentavros'un, yaydığı elektronik parazitlerle İHA'ları "körleştirme" özelliğine sahip olduğu belirtiliyor. Sistemin test aşamalarında İsrail’in Barak MX sistemiyle entegre edildiği ve başarılı sonuçlar alındığı kaydedildi.
Proje çerçevesinde İsrail’den farklı menzillere sahip stratejik sistemlerin satın alınması öngörülüyor. Bu yıl sonuna kadar imzalanması beklenen anlaşma şu sistemleri içerecek:
15 ile 150 kilometre menzilli, uçak ve füzelere karşı etkili orta menzilli savunma sistemi Barak MX; mobil ve hızlı tepki verme kabiliyetine sahip kısa menzilli füze ağı Spyder All in One ve uzun menzilli ve balistik füze tehditlerine karşı geliştirilen koruma sistemi Davud Sapanı (Davud's Sling)
KAYNAK: AYDINLIK
