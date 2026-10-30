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Kendisi gitti malları gündemden düşmedi: Kadir İnanır’ın miras kavgasında zehir zemberek yeni iddialar

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Kendisi gitti malları gündemden düşmedi: Kadir İnanır’ın miras kavgasında zehir zemberek yeni iddialar

Kadir İnanır'ın vefatının ardından başlayan miras kavgasında sular durulmuyor. Sanatçının yeğeni Levent İnanır, Jülide Kural'ın son açıklamalarına zehir zemberek iddialarla sert bir cevap verdi. Jülide Kural'a saatler, yüzükler, altın çakmaklar gibi kayıp ziynet eşyalarının nerede olduğunu soran Levent İnanır, Kural'ın ‘Kadir evlenmek istedi ben istemedim’ sözünü de yalanlayarak evlilik teklifinde bulunanın kendisi olduğunu ancak Kadir İnanır'ın bu teklifi reddettiğini iddia etti. İnanır, Kural’ın cenazeden hemen sonra Bodrum’a gitme sebebini ‘psikolojik tedavi’ olarak göstermesinin de inandırıcı gelmediğini belirterek “İnsanlar tedavi için İstanbul'a geliyor, Bodrum'a ise tatile gidiyorlar” dedi.

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Foto - Kendisi gitti malları gündemden düşmedi: Kadir İnanır’ın miras kavgasında zehir zemberek yeni iddialar

26 Haziran tarihinde vefat eden Kadir İnanır'ın ardından patlak veren miras tartışmaları gündemden düşmüyor. 600 milyon liralık gayrimenkulü, 50 milyon liralık saat koleksiyonu, 200 milyon liralık bankada parası ve diğer koleksiyonlarıyla servetinin 1 milyar lirayı aştığı iddia edilen Kadir İnanır'ın vefatının ardından aile ile Jülide Kural arasında başlayan miras ve mal varlığı tartışması yeni iddialarla alevlendi.

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Foto - Kendisi gitti malları gündemden düşmedi: Kadir İnanır’ın miras kavgasında zehir zemberek yeni iddialar

Mahkeme kararıyla açılan kasaların boş çıkması ve değerli ziynet eşyalarının evde bulunamaması üzerine yeğen Levent İnanır, zehir zemberek açıklamalarda bulundu. "Jülide Hanım'ın dede toprağını kuzenim Gül'e bırakmasından son derece mutlu oldum" diyen İnanır, "Yüzyıllık ata toprağımızın yabancı birine gitmeyeceğine çok sevindim. Ata toprağımız aile içinde kalacak. Jülide Hanım'ın Gül'e vermesi beni gerçekten mutlu etti" ifadelerini kullandı.

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Foto - Kendisi gitti malları gündemden düşmedi: Kadir İnanır’ın miras kavgasında zehir zemberek yeni iddialar

Jülide Kural'ın açıklamalarına yanıt veren Levent İnanır, "Diğer konulara gelirsek; dayımın 25 Rolex saati olduğuna dair benim bir söylemim olmamıştı zaten. Ancak başka önemli bir durum var. Bunu da sizinle paylaşmak isterim. Dayımla hastaneye kaldırılmadan önce üç defa arka arkaya yemeğe çıktık. Üçünde de farklı farklı saatler ve yüzükler vardı elinde. İkisinde Patek Philippe saat takmıştı. Diğerinde ise altın Rolex vardı. Ve üç görüşmemizde de farklı farklı Atatürk tuğralı altın yüzük vardı" dedi.

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Foto - Kendisi gitti malları gündemden düşmedi: Kadir İnanır’ın miras kavgasında zehir zemberek yeni iddialar

Kural'ın evdeki çalışanın suçlaması sonrası hukuki yollara başvurduğunu ve dayısının eşyalarına tedbir konulduğunu söyleyen İnanır, “Tedbir koydurduğumda Hakime hanım, avukatımla birlikte dayımın evine gitti. Evde saatleri de yüzükleri de altın çakmakları da yoktu. Yani hiçbir ziynet eşyası yoktu. Dayımın kasasını açtılar, orada da yoktu. Benim gözümle gördüğüm saatleri, yüzükleri nerede? Hiçbiri bulanamadı evde. Jülide Hanım bakalım buna nasıl bir cevap verecek?” dedi.

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Foto - Kendisi gitti malları gündemden düşmedi: Kadir İnanır’ın miras kavgasında zehir zemberek yeni iddialar

Kadir İnanır'ın 28 Haziran'da defnedildiğini, Jülide Hanım'ın ise 13 Temmuz'da Bodrum'a gittiğini iddia eden Levent İnanır, dayısının mezarının ağustos ayında yapıldığını söyledi ve “Kural'ın psikolojik tedavi için Bodrum'a gittim' açıklaması bana inandırıcı gelmiyor. İnsanlar İstanbul'a tedavi için geliyor, Bodrum'a ise tatile gidiyorlar” ifadelerini kullandı.

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Foto - Kendisi gitti malları gündemden düşmedi: Kadir İnanır’ın miras kavgasında zehir zemberek yeni iddialar

Jülide Kural'ın evlilik konusundaki ifadelerine de karşı çıkan Levent İnanır, çarpıcı bir iddiada bulundu. Kural'ın Kadir İnanır'a teklifte bulunduğunu öne süren yeğen İnanır, "Jülide Hanım, 'Evlenmeye sıcak bakmayan bendim' demiş ama kendisi Kadir dayıma evlilik teklifinde bulundu. Hatta 'Benim yeşil pasaportum var, evlenince senin de olacak, dünyayı gezeriz' dedi. Ama bu teklifi Kadir dayım kabul etmedi" ifadelerini kullandı.

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Foto - Kendisi gitti malları gündemden düşmedi: Kadir İnanır’ın miras kavgasında zehir zemberek yeni iddialar

Jülide Kural'ın işine gelen sorulara cevap verdiğini iddia eden Levent İnanır; kan verdiği için kovulan şoför ile merhum sanatçının vefatından sonra şoföre söylendiği iddia edilen "Tazminatını Kadir'den iste" sözlerinin cevapsız kaldığını vurguladı.

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Foto - Kendisi gitti malları gündemden düşmedi: Kadir İnanır’ın miras kavgasında zehir zemberek yeni iddialar

Açıklamalarının ardından sosyal medyada organize hesaplar tarafından hedef alındığını söyleyen Levent İnanır, bu durumun kendisini sindiremeyeceğini ifade etti. Trolleri üzerine kimlerin saldığını bildiğini belirten İnanır, hem kayıp eşyalar hem de sosyal medya saldırıları için sonuna kadar hukuki mücadele vereceğini bildirdi.

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