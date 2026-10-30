Kendisi gitti malları gündemden düşmedi: Kadir İnanır’ın miras kavgasında zehir zemberek yeni iddialar
Kadir İnanır'ın vefatının ardından başlayan miras kavgasında sular durulmuyor. Sanatçının yeğeni Levent İnanır, Jülide Kural'ın son açıklamalarına zehir zemberek iddialarla sert bir cevap verdi. Jülide Kural'a saatler, yüzükler, altın çakmaklar gibi kayıp ziynet eşyalarının nerede olduğunu soran Levent İnanır, Kural'ın ‘Kadir evlenmek istedi ben istemedim’ sözünü de yalanlayarak evlilik teklifinde bulunanın kendisi olduğunu ancak Kadir İnanır'ın bu teklifi reddettiğini iddia etti. İnanır, Kural’ın cenazeden hemen sonra Bodrum’a gitme sebebini ‘psikolojik tedavi’ olarak göstermesinin de inandırıcı gelmediğini belirterek “İnsanlar tedavi için İstanbul'a geliyor, Bodrum'a ise tatile gidiyorlar” dedi.