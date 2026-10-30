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Sayıştay raporunda şok ifşalar! İBB’den kefende bile hırsızlık

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Sayıştay raporunda şok ifşalar! İBB’den kefende bile hırsızlık

Sayıştay’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2025 yılı denetim raporu, metro kredilerinden tatlı ihalelerine ve kefen bezi alımlarına kadar birçok kalemde usulsüzlük yapıldığını ortaya koydu. Rapordaki verilere göre diğer kamu kurumlarının metresini 26 TL’ye mal ettiği kefen bezine, İBB tarafından 149 TL ödendi. Piyasa değerine göre toplamda 32 milyon 255 bin TL’ye karşılanabilecek olan kefen bezi ihtiyacı için belediye kasasından 184 milyon 849 bin TL harcandığı belirlendi.

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Foto - Sayıştay raporunda şok ifşalar! İBB’den kefende bile hırsızlık

Sayıştay’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin hazırladığı 2025 yılı denetim raporu, birçok usulsüzlüğü ortaya koydu. Raporda, metro projeleri için çekilen kredilerden tatlı ihalelerine, fahiş fiyata alınan cenaze hizmetleri malzemelerinden belediyedeki yönetici sayısına kadar farklı alanlarda dikkat çeken veriler yer aldı.

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Foto - Sayıştay raporunda şok ifşalar! İBB’den kefende bile hırsızlık

334 milyon 702 bin 641 liralık cenaze malzemesi ihalesinde kefen bezinin metresi 149 liradan alınırken yalnızca bu kalemin sözleşme tutarı 184 milyon 849 bin 400 liraya ulaştı. Sayıştay’ın aynı yıl diğer kamu idarelerinin alımları üzerinden yaptığı karşılaştırmada metre fiyatlarının 26 lira, 31,68 lira ve 53,86 lira olduğu görüldü. Kefen bezi, metresi 26 liradan alınsaydı 32 milyon 255 bin 600 TL tutacaktı. Ancak 152 milyon 593 bin 800 TL fazla ödeme yapıldı. Raporda, dar kapsamlı iş deneyimi şartı, özel üretim koşulları, 60 günlük teslim süresi ve kısmi teklif yasağının birlikte katılımı sınırladığı belirtildi. İhale dokümanını 17 firma indirmesine rağmen yalnızca 4 teklif verildiği, geçerli teklif sunan 3 firmanın belediyenin önceki cenaze malzemesi ihalelerini alan firmalar olduğu kaydedildi.

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Foto - Sayıştay raporunda şok ifşalar! İBB’den kefende bile hırsızlık

Mart-Nisan 2025 dönemi için pazarlık usulüyle yapılan 94 milyon 815 bin 200 liralık şerbetli tatlı sözleşmesinde de birçok ürünün pazarlıkla normalden daha pahalıya alındığı ortaya çıktı. Ocak-Şubat döneminde kilogramı 370 liradan alınan soğuk baklava için pazarlık yapılarak 1.200 lira, önceki alımda 300 lira olan cevizli kadayıf için ise pazarlıkla 572 lira fiyat belirlendi.

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Foto - Sayıştay raporunda şok ifşalar! İBB’den kefende bile hırsızlık

Metro projelerine ilişkin incelemede, yurt dışından kredi ve tahvil yoluyla sağlanan finansmanın başka harcamalarda kullanıldığı belirlendi. Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı’nda kaynağın bir bölümünün başka alanlara yönlendirilmesi nedeniyle yüklenici hak edişlerini alamadı, proje yavaşladı ve bazı imalatlar tamamen durdu. Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı’nda da tahvil gelirinin bir kısmının başka harcamalarda kullanılması nedeniyle projenin durma noktasına geldiği öğrenildi.

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Foto - Sayıştay raporunda şok ifşalar! İBB’den kefende bile hırsızlık

Personel incelemesinde dikkat çeken verilere ulaşıldı. İBB’de meclis kararıyla oluşturulmuş 30 daire başkanlığı bulunmasına rağmen 47 daire başkanı, 122 birim müdürlüğüne karşılık da 141 müdür bulunduğu belirlendi. Denetim raporuna göre 17 daire başkanı ve 19 müdür, ünvanlarına karşılık gelen yöneticilik görevlerini fiilen yürütmediği hâlde bu ünvanlara bağlı maaşlarını almaya devam etti. Yerlerine görevlendirilen personele de gerekli şartları taşımaları hâlinde yönetici vekâlet aylığı ödendiği belirtildi.

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Foto - Sayıştay raporunda şok ifşalar! İBB’den kefende bile hırsızlık

Cebeci Maden Bölgesi’ne ilişkin bulguda, 178 bin 401 metreküplük nitelikli dolgu iznine karşılık yalnızca 2021’de yaklaşık 8 milyon 431 bin metreküplük hafriyat için taşıma ve kabul belgesi düzenlendiği, izin miktarının daha ilk yıl 47 kat aşıldığı tespit edildi. 2021-2025 döneminde bölgeye yönlendirilen hafriyatın belge toplamı 133 milyon 815 bin metreküpe ulaşarak İstanbul genelindeki miktarın yaklaşık yüzde 44’ünü oluşturdu. Sayıştay, izin miktarını ve niteliğini aşan dökümlerin önlenmediğini, alanın fiilen hafriyat döküm sahasına dönüştürüldüğünü ve İSFALT’ın hasılat paylaşım sözleşmesinden gelir elde etmediğini belirtti. Cebeci’deki hafriyat faaliyetleri, İBB davasında da kaçak döküm, suç geliri ve kamu zararı iddialarıyla yargılamaya konu olmuştu. (Kaynak: Yeni Şafak)

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