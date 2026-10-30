Sayıştay raporunda şok ifşalar! İBB’den kefende bile hırsızlık
Sayıştay’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2025 yılı denetim raporu, metro kredilerinden tatlı ihalelerine ve kefen bezi alımlarına kadar birçok kalemde usulsüzlük yapıldığını ortaya koydu. Rapordaki verilere göre diğer kamu kurumlarının metresini 26 TL’ye mal ettiği kefen bezine, İBB tarafından 149 TL ödendi. Piyasa değerine göre toplamda 32 milyon 255 bin TL’ye karşılanabilecek olan kefen bezi ihtiyacı için belediye kasasından 184 milyon 849 bin TL harcandığı belirlendi.