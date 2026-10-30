Sayıştay raporunda şok ifşalar! İBB’den kefende bile hırsızlık

334 milyon 702 bin 641 liralık cenaze malzemesi ihalesinde kefen bezinin metresi 149 liradan alınırken yalnızca bu kalemin sözleşme tutarı 184 milyon 849 bin 400 liraya ulaştı. Sayıştay’ın aynı yıl diğer kamu idarelerinin alımları üzerinden yaptığı karşılaştırmada metre fiyatlarının 26 lira, 31,68 lira ve 53,86 lira olduğu görüldü. Kefen bezi, metresi 26 liradan alınsaydı 32 milyon 255 bin 600 TL tutacaktı. Ancak 152 milyon 593 bin 800 TL fazla ödeme yapıldı. Raporda, dar kapsamlı iş deneyimi şartı, özel üretim koşulları, 60 günlük teslim süresi ve kısmi teklif yasağının birlikte katılımı sınırladığı belirtildi. İhale dokümanını 17 firma indirmesine rağmen yalnızca 4 teklif verildiği, geçerli teklif sunan 3 firmanın belediyenin önceki cenaze malzemesi ihalelerini alan firmalar olduğu kaydedildi.