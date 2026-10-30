AK Partili isim 'kararname hazır' dedi: Fon kriziyle ilgili kimlerin görevden alınacağını açıkladı
AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, kararname hazırlandığını ve bazı isimlerin fon krizi nedeniyle görevden alınacağını açıkladı.
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AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, kararname hazırlandığını ve bazı isimlerin fon krizi nedeniyle görevden alınacağını açıkladı.
Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, fon vurgununa ilişkin tartışmalarda Muğla Valisi İdris Akbıyık’ın adının da geçtiğini belirtti. Tayyar, Akbıyık’ın 20 milyon lirayla girdiği fondaki parasını 50 milyon liraya çıkardığı yönünde iddialar bulunduğunu ifade etti.
Tayyar, valililer kararnamesinin hazırlandığını ve bazı valilerin fon krizinden kaynaklı yakın zamanda görevden alınacağını öne sürdü.
Tayyar yaptığı açıklamada şunları söyledi: Duydum ki valiler kararnamesinin eli kulağında. Son şekli veriliyor. Aslında daha önce yayınlanması bekleniyordu. Bazı valilerin fona bulaştığı tespit edilince kapsam genişletilmiş. Sanırım, çok gecikmeden kararname yayınlanacak.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sadece valiler değil fonla ilişkili bürokratların görevden alınması konusunda kararlı olduğunu duyuyorum. Bu kararlılık, mağduriyetlerin giderilmesi kadar önemli.
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