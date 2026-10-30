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Eğitim kurumlarında yeni dönem! Güvenlik, öğretmen ve sınav sistemi değişiyor

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Eğitim kurumlarında yeni dönem! Güvenlik, öğretmen ve sınav sistemi değişiyor

Okullarda risk durumuna göre yeni güvenlik önlemleri alınacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, turnike ve polis uygulamasının yanı sıra öğretmenlik sistemine yönelik yeni adımlar atılacağını duyurdu. Buna göre okullardaki tek tip güvenlik sistemi yerini risk odaklı modern korumaya bırakacak. Okullarda turnike, polis ve bahçe görevlisi gibi özel tedbirler hayata geçirilecek. İlkokulun ilk dört yılında öğretmenlerin farklı yaş gruplarına göre belirlenmesi de gündemde.

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Foto - Eğitim kurumlarında yeni dönem! Güvenlik, öğretmen ve sınav sistemi değişiyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullara yönelik atılan yeni adımların detaylarını paylaştı. Okulların fiziki konumları ve çevre özelliklerine göre farklı güvenlik tedbirleri alacaklarını belirten bakan Tekin şu ifadeleri kullandı: "Her okula turnike sistemi kurma önerisi olamaz ama hangi okullara turnike sistemi kurulacağını belirleyeceğiz. Okulun bulunduğu lokasyon işyerleriyle doluysa, hastaneye yakınsa farklı tedbirler alıyoruz. Bütün okullarımızı kategorileştirdik, standartları belirledik. Güvenlik kamerası kayıtlarından acil durum butonlarına kadar tedbirler paketi oluşturduk. Sürekli polisin bulunması gereken okulları tespit ettik." RİSK DURUMU BELİRLENECEK Okullarda tek tip güvenlik dönemi bitiyor, yerini risk odaklı modern korumaya bırakıyor. Konum ve risk durumuna göre kategorize edilecek okullarda turnike, polis ve bahçe görevlisi gibi özel tedbirler hayata geçirilecek.

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Foto - Eğitim kurumlarında yeni dönem! Güvenlik, öğretmen ve sınav sistemi değişiyor

ORTAK YAZILI SINAV Tartışmaya sebep olan ortak yazılı sınav uygulamasına da değinen Bakan Tekin, özel okulların üniversiteye geçişte kullanılan ortaöğretim başarı puanlarını şişirebildiğini, uygulama sayesinde bu durumun önüne geçileceği için özel okullardan tepki geldiğine dikkat çekti. Tekin, "Sistem 2 yıldır pilot uygulanıyor. Ortak sınav notları, yapay zekâ destekli Bakanlık Yönetim Sistemi ile takip edilecek. Hangi okulda problem varsa tespit edip gerekli adımları atacağız" diye konuştu. META'DAN SONRA DİĞER PLATFORMLAR DA MERCEK ALTINDA Bakan Tekin, çocukların korunmasına yönelik Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'yla ilgili dava dilekçesinin çantasında olduğunu, Meta'dan sonra diğer platformların da gündemde olabileceğini anlattı. 2027'DE KAÇ ÖĞRETMEN ALINACAK? Öğretmen Akademisi'ne kaç öğretmen alınacağının belirleneceğini söyleyen Bakan Tekin, Akademi Giriş Sınavı'nın 8 Mayıs 2027'de gerçekleştirileceğini söyledi. ÖĞRETMENLİKTE YENİ MODEL GÜNDEMDE Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokullarda uygulanan sınıf öğretmenliği sistemine ilişkin de yeni bir modeli değerlendiriyor. Bakan Tekin, ilkokulun ilk dört yılında öğretmenlerin farklı yaş gruplarına göre ayrılmasına yönelik bir formül üzerinde görüş alışverişinde bulunduklarını açıkladı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Bakan Tekin, yeni modelin henüz kesinleşmediğini vurgulayarak, "An itibarıyla karar verdiğimiz, yapacağız dediğimiz bir konu değil" ifadelerini kullandı.

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Foto - Eğitim kurumlarında yeni dönem! Güvenlik, öğretmen ve sınav sistemi değişiyor

ÖĞRETMENLER 2 FARKLI GRUBA AYRILACAK Bakan Tekin, ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerinin yaş ve gelişim özellikleri bakımından birbirine daha yakın olduğunu, 3 ve 4. sınıfların da benzer özellikler taşıdığını belirtti. Bu kapsamda sınıf öğretmenlerinin iki farklı gruba ayrılması gündeme geldi. Tartışılan modele göre bazı öğretmenlerin yalnızca 1 ve 2. sınıflarda, diğerlerinin ise 3 ve 4. sınıflarda görev yapması öngörülüyor. Söz konusu uygulamanın hayata geçirilmesi durumunda, öğrencilerin ilkokul boyunca aynı öğretmenle devam ettiği mevcut düzende önemli bir değişiklik yaşanabilecek.

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Foto - Eğitim kurumlarında yeni dönem! Güvenlik, öğretmen ve sınav sistemi değişiyor

BAKAN TEKİN: HENÜZ KARAR VERİLMEDİ Yeni modelin henüz değerlendirme aşamasında olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, öğretmenlerin görüşlerinin alındığını söyledi. Tekin, sistemin uygulanmasına yönelik kesinleşmiş bir karar bulunmadığını belirterek, öğretmenlerin öneriye olumlu yaklaşmaması halinde modelden vazgeçilebileceğini ifade etti.

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