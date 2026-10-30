Eğitim kurumlarında yeni dönem! Güvenlik, öğretmen ve sınav sistemi değişiyor

ORTAK YAZILI SINAV Tartışmaya sebep olan ortak yazılı sınav uygulamasına da değinen Bakan Tekin, özel okulların üniversiteye geçişte kullanılan ortaöğretim başarı puanlarını şişirebildiğini, uygulama sayesinde bu durumun önüne geçileceği için özel okullardan tepki geldiğine dikkat çekti. Tekin, "Sistem 2 yıldır pilot uygulanıyor. Ortak sınav notları, yapay zekâ destekli Bakanlık Yönetim Sistemi ile takip edilecek. Hangi okulda problem varsa tespit edip gerekli adımları atacağız" diye konuştu. META'DAN SONRA DİĞER PLATFORMLAR DA MERCEK ALTINDA Bakan Tekin, çocukların korunmasına yönelik Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'yla ilgili dava dilekçesinin çantasında olduğunu, Meta'dan sonra diğer platformların da gündemde olabileceğini anlattı. 2027'DE KAÇ ÖĞRETMEN ALINACAK? Öğretmen Akademisi'ne kaç öğretmen alınacağının belirleneceğini söyleyen Bakan Tekin, Akademi Giriş Sınavı'nın 8 Mayıs 2027'de gerçekleştirileceğini söyledi. ÖĞRETMENLİKTE YENİ MODEL GÜNDEMDE Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokullarda uygulanan sınıf öğretmenliği sistemine ilişkin de yeni bir modeli değerlendiriyor. Bakan Tekin, ilkokulun ilk dört yılında öğretmenlerin farklı yaş gruplarına göre ayrılmasına yönelik bir formül üzerinde görüş alışverişinde bulunduklarını açıkladı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Bakan Tekin, yeni modelin henüz kesinleşmediğini vurgulayarak, "An itibarıyla karar verdiğimiz, yapacağız dediğimiz bir konu değil" ifadelerini kullandı.