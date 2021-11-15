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Ekonomi
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Kenara ufak ufak altın atanlar dikkat! Analistler beklentiyi açıkladı

2021-11-15 11:38:17
Kenara ufak ufak altın atanlar dikkat! Analistler beklentiyi açıkladı

Milyonlarca yatırımcı art arda rekorlarla gelen altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Vatandaş uzmanların açıklamalarına göre gram başta olmak üzere ufak yatırımlarla piyasadaki son durum ile ilgileniyor. ABD enflasyon verilerinin açıklanması ve son yıllardaki en yüksek enflasyon verisinin duyurulmasının ardından dolar kurunun değer kazanması güvenli liman altın fiyatlarında da yukarı yönlü hareketlenme yaşanmasına neden oldu.

#1
Foto - Altın fiyatları Cuma günü kapanışta 594 liradan günü tamamlarken Borsa İstanbul'un işleme kapalı olduğu dakikalarda dolar kurunun 10 lira sınırını aşması ile 599 liraya kadar yükseldi. Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 599 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altın fiyatları Cuma günü kapanışta 594 liradan günü tamamlarken Borsa İstanbul'un işleme kapalı olduğu dakikalarda dolar kurunun 10 lira sınırını aşması ile 599 liraya kadar yükseldi. Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 599 lira seviyesinde işlem görüyor.

#2
Foto - Geçen haftanın son işlem gününde dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 599 liradan tamamladı.

Geçen haftanın son işlem gününde dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 599 liradan tamamladı.

#3
Foto - Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 598,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 980 lira, Cumhuriyet altını da 4.000 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.861 dolardan alıcı buluyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 598,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 980 lira, Cumhuriyet altını da 4.000 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.861 dolardan alıcı buluyor.

#4
Foto - Analistler açıkladı Analistler, artan enflasyon baskılarının ardından bu hafta yoğun veri gündemiyle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi. Bugün Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, altının ons fiyatında 1.870 doların önemli direnç, 1.810 doların destek konumuna geldiğini söyledi.

Analistler açıkladı Analistler, artan enflasyon baskılarının ardından bu hafta yoğun veri gündemiyle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi. Bugün Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, altının ons fiyatında 1.870 doların önemli direnç, 1.810 doların destek konumuna geldiğini söyledi.

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