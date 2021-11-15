Kenara ufak ufak altın atanlar dikkat! Analistler beklentiyi açıkladı

Milyonlarca yatırımcı art arda rekorlarla gelen altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Vatandaş uzmanların açıklamalarına göre gram başta olmak üzere ufak yatırımlarla piyasadaki son durum ile ilgileniyor. ABD enflasyon verilerinin açıklanması ve son yıllardaki en yüksek enflasyon verisinin duyurulmasının ardından dolar kurunun değer kazanması güvenli liman altın fiyatlarında da yukarı yönlü hareketlenme yaşanmasına neden oldu.