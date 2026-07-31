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Masaya oturuldu: Suudiler Türk akaryakıt firmasına ortak oluyor

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Masaya oturuldu: Suudiler Türk akaryakıt firmasına ortak oluyor

Dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz şirketi Saudi Aramco, Türkiye’ye önemli bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. Suudiler, ünlü akaryakıt firmasına ortak oluyor.

#1
Foto - Masaya oturuldu: Suudiler Türk akaryakıt firmasına ortak oluyor

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Saudi Aramco ile OYAK arasında yürütülen ortaklık görüşmelerinde önemli bir aşamaya gelindi. İddialara göre Aramco, OYAK bünyesindeki Güzel Enerji Akaryakıt AŞ'nin yüzde 30 hissesini almak için taraflarla pazarlık masasında bulunuyor. Sürecin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

#2
Foto - Masaya oturuldu: Suudiler Türk akaryakıt firmasına ortak oluyor

OYAK Enerji Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Doğan, daha önce yaptığı açıklamada Saudi Aramco ile ortaklık, ticari iş birlikleri ve olası hisse devrine ilişkin görüşmeler yürüttüklerini doğrulamıştı. Doğan, Güzel Enerji'de ortaklık modelinin gündemde olduğunu da ifade etmişti.

#3
Foto - Masaya oturuldu: Suudiler Türk akaryakıt firmasına ortak oluyor

İddialara göre Aramco'nun yatırım yapmayı planladığı Güzel Enerji çatısı altında TotalEnergies, M Oil, Valvoline ve Türk Petrol markaları faaliyet gösteriyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Aramco'nun şirkete yüzde 30 ortak olması bekleniyor.

#4
Foto - Masaya oturuldu: Suudiler Türk akaryakıt firmasına ortak oluyor

Sektör kaynakları ise olası ortaklığın yalnızca hisse devriyle sınırlı kalmayabileceğini belirtiyor. Buna göre ilerleyen dönemde akaryakıt istasyonlarında marka değişimine gidilmesi ve TotalEnergies tabelalarının yerini Aramco markasının alması ihtimali de değerlendiriliyor.

#5
Foto - Masaya oturuldu: Suudiler Türk akaryakıt firmasına ortak oluyor

OYAK, 2020 yılında Demirören Holding'den TOTAL Oil Türkiye ile M Oil akaryakıt dağıtım şirketlerini satın alarak bu markaları Güzel Enerji Akaryakıt AŞ bünyesinde birleştirmişti.

#6
Foto - Masaya oturuldu: Suudiler Türk akaryakıt firmasına ortak oluyor

Bugün şirket; Gebze, Aliağa, Tekirdağ Marmara Ereğlisi, Ankara, Yarımca ve Samsun'daki tesisleriyle toplam 550 bin metreküp akaryakıt ve LPG depolama kapasitesine sahip bulunuyor. Ayrıca İzmir Çiğli'de madeni yağ üretim tesisi de faaliyet gösteriyor.

#7
Foto - Masaya oturuldu: Suudiler Türk akaryakıt firmasına ortak oluyor

Türkiye genelinde 1.000'in üzerinde istasyona sahip olan Güzel Enerji, EPDK'nın 2026 Mart verilerine göre motorin ve benzin satışları bakımından Türkiye'nin dördüncü büyük akaryakıt dağıtım şirketi konumunda yer alıyor.

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