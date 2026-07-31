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Türkiye’ye karşı acil kodlu karar alındı: 38 savaş uçağı hemen değiştirilecek

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Türkiye’ye karşı acil kodlu karar alındı: 38 savaş uçağı hemen değiştirilecek

Türkiye'ye karşı son dönemde silahlanmaya devam eden Avrupa ülkesi 38 adet savaş uçağını değiştirmek için harekete geçti.

#1
Foto - Türkiye’ye karşı acil kodlu karar alındı: 38 savaş uçağı hemen değiştirilecek

GDH'de yer alan habere göre, Yunanistan, silahlı kuvvetlerini güçlendirmeye yönelik kapsamlı modernizasyon programına hız kesmeden devam ediyor.

#2
Foto - Türkiye’ye karşı acil kodlu karar alındı: 38 savaş uçağı hemen değiştirilecek

Bu kapsamda Atina yönetimi, 38 adet F-16 Block 50 savaş uçağını F-16V Viper seviyesine yükseltmeyi planlıyor. Hava filosunun yanı sıra ikinci el FREMM Bergamini sınıfı fırkateynler ile Black Hawk ve MH-60R helikopterlerinin tedarik süreci de eş zamanlı olarak ilerliyor.

#3
Foto - Türkiye’ye karşı acil kodlu karar alındı: 38 savaş uçağı hemen değiştirilecek

Söz konusu projeler, 23 Temmuz'da gerçekleştirilen Dışişleri ve Savunma Hükümet Konseyi (KYSEA) toplantısında alınan kararlar doğrultusunda şekilleniyor.

#4
Foto - Türkiye’ye karşı acil kodlu karar alındı: 38 savaş uçağı hemen değiştirilecek

Yunanistan Savunma Bakanlığı, 38 adet F-16 Block 50'nin modernizasyonu için ABD'den Kabul Mektubu (Letter of Acceptance - LoA) beklerken, proje kapsamında Washington'a resmî Talep Mektubu (Letter of Request - LoR) da iletildi.

#5
Foto - Türkiye’ye karşı acil kodlu karar alındı: 38 savaş uçağı hemen değiştirilecek

Yaklaşık 1,1 milyar avroya mal olması beklenen programın tamamlanmasıyla birlikte Yunan Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16V Viper sayısının 121'e ulaşması hedefleniyor.

#6
Foto - Türkiye’ye karşı acil kodlu karar alındı: 38 savaş uçağı hemen değiştirilecek

Öte yandan devam eden modernizasyon çalışmaları kapsamında 83 adet F-16 Block 52+ ve Block 52+ Advanced uçağının dönüşümü sürüyor. Bu uçaklardan 56'sı bugüne kadar modernize edilerek Yunan Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi.

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