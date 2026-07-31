Türkiye’ye karşı acil kodlu karar alındı: 38 savaş uçağı hemen değiştirilecek
Türkiye'ye karşı son dönemde silahlanmaya devam eden Avrupa ülkesi 38 adet savaş uçağını değiştirmek için harekete geçti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'ye karşı son dönemde silahlanmaya devam eden Avrupa ülkesi 38 adet savaş uçağını değiştirmek için harekete geçti.
GDH'de yer alan habere göre, Yunanistan, silahlı kuvvetlerini güçlendirmeye yönelik kapsamlı modernizasyon programına hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda Atina yönetimi, 38 adet F-16 Block 50 savaş uçağını F-16V Viper seviyesine yükseltmeyi planlıyor. Hava filosunun yanı sıra ikinci el FREMM Bergamini sınıfı fırkateynler ile Black Hawk ve MH-60R helikopterlerinin tedarik süreci de eş zamanlı olarak ilerliyor.
Söz konusu projeler, 23 Temmuz'da gerçekleştirilen Dışişleri ve Savunma Hükümet Konseyi (KYSEA) toplantısında alınan kararlar doğrultusunda şekilleniyor.
Yunanistan Savunma Bakanlığı, 38 adet F-16 Block 50'nin modernizasyonu için ABD'den Kabul Mektubu (Letter of Acceptance - LoA) beklerken, proje kapsamında Washington'a resmî Talep Mektubu (Letter of Request - LoR) da iletildi.
Yaklaşık 1,1 milyar avroya mal olması beklenen programın tamamlanmasıyla birlikte Yunan Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16V Viper sayısının 121'e ulaşması hedefleniyor.
Öte yandan devam eden modernizasyon çalışmaları kapsamında 83 adet F-16 Block 52+ ve Block 52+ Advanced uçağının dönüşümü sürüyor. Bu uçaklardan 56'sı bugüne kadar modernize edilerek Yunan Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi.
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