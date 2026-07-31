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Türkiye’nin komşusundan Rumlara görülmemiş tehdit: Size bedel ödetiriz sonuçlarına katlanırsınız

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Türkiye’nin komşusundan Rumlara görülmemiş tehdit: Size bedel ödetiriz sonuçlarına katlanırsınız

Fransa, Yunanistan ve İngiltere'nin gazıyla Türkiye'ye kafa tutmaya kalkan Rumları şok eden bir tehdit gündeme geldi.

#1
Foto - Türkiye’nin komşusundan Rumlara görülmemiş tehdit: Size bedel ödetiriz sonuçlarına katlanırsınız

Sefa Karahasan'ın aktardığına göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

#2
Foto - Türkiye’nin komşusundan Rumlara görülmemiş tehdit: Size bedel ödetiriz sonuçlarına katlanırsınız

Buna göre Arakçi, Kombos’a ‘İngiliz üslerinin İran’a saldırılarda kullanılmasına izin vermeyin, yoksa sonuçlarına katlanırsınız’ yönünde uyardı.

#3
Foto - Türkiye’nin komşusundan Rumlara görülmemiş tehdit: Size bedel ödetiriz sonuçlarına katlanırsınız

Güney Kıbrıs’ta iki egemen İngiliz askeri üssü bulunuyor; bunlardan biri Akrotiri’deki RAF üssü. Bu üs, başta Gazze’de yapılan soykırım olmak üzere bir çok saldırılarda aktif olarak rol almıştı.

#4
Foto - Türkiye’nin komşusundan Rumlara görülmemiş tehdit: Size bedel ödetiriz sonuçlarına katlanırsınız

Tahran, topraklarının İran’a karşı ABD askeri operasyonları için kullanılmasına izin veren devletlerin sonuçlarla karşılaşabileceği konusunda defalarca uyarıda bulundu.

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