Türkiye’nin komşusundan Rumlara görülmemiş tehdit: Size bedel ödetiriz sonuçlarına katlanırsınız
Fransa, Yunanistan ve İngiltere'nin gazıyla Türkiye'ye kafa tutmaya kalkan Rumları şok eden bir tehdit gündeme geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fransa, Yunanistan ve İngiltere'nin gazıyla Türkiye'ye kafa tutmaya kalkan Rumları şok eden bir tehdit gündeme geldi.
Sefa Karahasan'ın aktardığına göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.
Buna göre Arakçi, Kombos’a ‘İngiliz üslerinin İran’a saldırılarda kullanılmasına izin vermeyin, yoksa sonuçlarına katlanırsınız’ yönünde uyardı.
Güney Kıbrıs’ta iki egemen İngiliz askeri üssü bulunuyor; bunlardan biri Akrotiri’deki RAF üssü. Bu üs, başta Gazze’de yapılan soykırım olmak üzere bir çok saldırılarda aktif olarak rol almıştı.
Tahran, topraklarının İran’a karşı ABD askeri operasyonları için kullanılmasına izin veren devletlerin sonuçlarla karşılaşabileceği konusunda defalarca uyarıda bulundu.
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