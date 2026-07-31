  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul’da Rus gemisi paniği: Boğaz gemi trafiğine hemen kapatıldı Rusya’yı çıldırtacak gelişme: Türk savaş uçakları havalandı Türkiye’nin komşusundan Rumlara görülmemiş tehdit: Size bedel ödetiriz sonuçlarına katlanırsınız Masaya oturuldu: Suudiler Türk akaryakıt firmasına ortak oluyor Çiftçiye müjde! Dev destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor! Güneydoğu Asya’da sular çekiliyor: Endonezya şiddetli kuraklığa teslim 839 bin lira ceza yediği ses sistemini belediyenin önünde benzin döküp yaktı Türkiye’ye karşı acil kodlu karar alındı: 38 savaş uçağı hemen değiştirilecek Türkiye'den gelen teklife ne diyecek? Fenerbahçelileri sevindiren transfer haberi! Romelu Lukaku… Yüreğimiz yandı! Yeşil cennetlerimiz küle döndü, acı bilanço gün yüzüne çıktı!
Gündem
5
Yeniakit Publisher
İstanbul’da Rus gemisi paniği: Boğaz gemi trafiğine hemen kapatıldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul’da Rus gemisi paniği: Boğaz gemi trafiğine hemen kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rus gemisinde yaşanan arıza nedeniyle İstanbul Boğazı’nın gemi trafiğine kapatıldığını açıkladı.

#1
Foto - İstanbul’da Rus gemisi paniği: Boğaz gemi trafiğine hemen kapatıldı

İstanbul Boğazı’nda gemi trafiğinin 18.10 itibariyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

#2
Foto - İstanbul’da Rus gemisi paniği: Boğaz gemi trafiğine hemen kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya’dan İskenderun’a seyir halinde olan, Sao Tome and Principe bayraklı, 22 bin ton demir cevheri yüklü, 154 metre boyundaki Hacı Hüseyin isimli gemi, İstanbul Boğazı Kanlıca önlerinde makine arızası nedeniyle karaya sürüklenirken demir atmıştır.

#3
Foto - İstanbul’da Rus gemisi paniği: Boğaz gemi trafiğine hemen kapatıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-8 ve NAZIM TUR römorkörleri ile KEGM-5 botu bölgeye sevk edilerek geminin yanına intikal etmiştir. İstanbul Boğazı gemi trafiği, saat 18.10 itibarıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

#4
Foto - İstanbul’da Rus gemisi paniği: Boğaz gemi trafiğine hemen kapatıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan Türkiye düşmanına gözdağı
Dünya

İran'dan Türkiye düşmanına gözdağı

İran, Türkiye'ye düşmanlık besleyen GKRY'ye gözdağı verdi. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, GKRY Dışişleri Bakanı Kombos ile yaptığı görüşmede,..
Siğillerden ağrısız kurtulmanın en kolay yolu neler oluyor? Hiç duydunuz mu
Kadın - Aile

Siğillerden ağrısız kurtulmanın en kolay yolu neler oluyor? Hiç duydunuz mu

Çoğumuz muhtemelen daha önce vücudumuzun bir noktasında siğil oluştuğunu görmüşüzdür. Siğiller virüslerden kaynaklanmaktadır. Bu sudan kulla..
Araç muayene sistemi için 1,72 milyar dolarlık anlaşmada imzalar atıldı
Ekonomi

Araç muayene sistemi için 1,72 milyar dolarlık anlaşmada imzalar atıldı

Türkiye'de 81 ilde araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı, işletilmesi ve araç muayene hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin 2027-2047 dö..
Yeniden CHP'ye katıldı
Gündem

Yeniden CHP'ye katıldı

CHP'den 2 yıl önce istifa eden Edirne Milletvekili Ediz Ün, "Aklandım ve partime geri dönüyorum, baba ocağında çalışmalarıma devam edeceğim"..
Paşinyan'dan Zengezur Koridoru çıkışı! Erivan mecburen alternatif arıyor!
Gündem

Paşinyan'dan Zengezur Koridoru çıkışı! Erivan mecburen alternatif arıyor!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Batı ile kurdukları ilişkileri sorun eden Rusya'ya tepki göstererek Erivan'ın politikalarda alternatife..
Türkiye için beka sorunu! Dağda biten teröristler şehirde cirit atıyor
Gündem

Türkiye için beka sorunu! Dağda biten teröristler şehirde cirit atıyor

Vatan evlatlarını şehit eden teröristleri sakladıkları dağlara gömen Türkiye için sokaklarda cirit atan mafya özentisi şehir eşkıyaları adet..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23