Bütçeyi aştı artık yapacak bir şey kalmadı: 117 bin petrol kuyusu çürümeye bırakıldı

Sözcü'de yer alan habere göre, ABD'de yıllar önce üretimi sona ermesine rağmen güvenli şekilde kapatılmayan petrol ve doğal gaz kuyuları, çevre açısından büyüyen bir sorun haline geldi. Resmi verilere göre ülkede 117 binden fazla terk edilmiş kuyu bulunuyor ve bu kuyular atmosfere her yıl önemli miktarda metan gazı salmaya devam ediyor.