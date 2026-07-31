Bütçeyi aştı artık yapacak bir şey kalmadı: 117 bin petrol kuyusu çürümeye bırakıldı
Üretimi sona eren ve kapatılmayan petrol kuyu kaderlerine terk edilmeye başlandı. Bu durum çevre için büyük tehdit oluşturuyor.
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Üretimi sona eren ve kapatılmayan petrol kuyu kaderlerine terk edilmeye başlandı. Bu durum çevre için büyük tehdit oluşturuyor.
Sözcü'de yer alan habere göre, ABD'de yıllar önce üretimi sona ermesine rağmen güvenli şekilde kapatılmayan petrol ve doğal gaz kuyuları, çevre açısından büyüyen bir sorun haline geldi. Resmi verilere göre ülkede 117 binden fazla terk edilmiş kuyu bulunuyor ve bu kuyular atmosfere her yıl önemli miktarda metan gazı salmaya devam ediyor.
Uzmanlar, söz konusu kuyuların büyük bölümünün onlarca yıl önce açıldığını, işletmeci şirketlerin iflas etmesi veya faaliyetlerini sonlandırması nedeniyle kapatma ve bakım sorumluluğunun kamu kurumlarına kaldığını belirtiyor. Güçlü bir sera gazı olan metan, kısa vadede karbondioksite kıyasla çok daha yüksek ısınma etkisi oluşturduğu için iklim değişikliği açısından ciddi risk taşıyor.
Tahminlere göre ABD'deki terk edilmiş petrol ve doğal gaz kuyularından atmosfere yılda 281 bin tona kadar metan karışıyor. Bu emisyonlar yalnızca küresel ısınmayı hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda hava kalitesini olumsuz etkileyerek çevre ve halk sağlığı açısından da tehdit oluşturuyor.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) yayımladığı verilere göre ülkede güvenli biçimde kapatılmamış 117 bin 672 kuyu tespit edildi. Ancak uzmanlar, kayıtlara hiç girmemiş çok sayıda eski kuyunun daha bulunduğunu ve gerçek sayının resmi rakamların oldukça üzerinde olabileceğini ifade ediyor.
"Yetim kuyu" olarak adlandırılan bu tesislerin güvenli şekilde kapatılması ise yüksek maliyet gerektiriyor. Federal hükümet ve eyalet yönetimleri son yıllarda bu amaçla milyarlarca dolarlık bütçe ayırsa da mevcut kaynakların tüm kuyuları kapatmaya yetmediği belirtiliyor. Bu nedenle binlerce kuyu yıllardır metan sızdırmayı sürdürüyor.
Uzmanlara göre yalnızca kayıtlı kuyuların değil, yeri bilinmeyen eski petrol ve doğal gaz kuyularının da tespit edilerek güvenli şekilde kapatılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadele açısından kritik önem taşıyor.
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