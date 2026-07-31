Rusya’yı çıldırtacak gelişme: Türk savaş uçakları havalandı
Rusya ile artan gerilimin ardından Türkiye'ye ait beş savaş uçağı ve çok sayıda personel bölgeye konuşlanırken bakanlıktan kritik bir açıklama geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya ile artan gerilimin ardından Türkiye'ye ait beş savaş uçağı ve çok sayıda personel bölgeye konuşlanırken bakanlıktan kritik bir açıklama geldi.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçaklarının peş peşe havalandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Hava Kuvvetlerinin NATO'nun müttefik hava sahasını koruma ve ortak savunma kararlılığına yönelik güçlü katkısını sürdüreceği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Türk Hava Kuvvetlerimize ait 5 adet F-16 ve 76 personel, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği (Enhanced Air Policing-eAP) Blok-72 görevi kapsamında Amari Hava Üssüne intikal etti. Görevimiz 30 Kasım 2026 tarihine kadar devam edecek.
Türkiye, üstlendiği tüm uluslararası sorumluluklarda olduğu gibi bu görevde de müttefiklerine güven, dostlarına huzur vermeye devam edecektir."
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