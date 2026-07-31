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Rusya’yı çıldırtacak gelişme: Türk savaş uçakları havalandı

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Rusya’yı çıldırtacak gelişme: Türk savaş uçakları havalandı

Rusya ile artan gerilimin ardından Türkiye'ye ait beş savaş uçağı ve çok sayıda personel bölgeye konuşlanırken bakanlıktan kritik bir açıklama geldi.

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Foto - Rusya’yı çıldırtacak gelişme: Türk savaş uçakları havalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçaklarının peş peşe havalandığını duyurdu.

#2
Foto - Rusya’yı çıldırtacak gelişme: Türk savaş uçakları havalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Hava Kuvvetlerinin NATO'nun müttefik hava sahasını koruma ve ortak savunma kararlılığına yönelik güçlü katkısını sürdüreceği belirtildi.

#3
Foto - Rusya’yı çıldırtacak gelişme: Türk savaş uçakları havalandı

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Türk Hava Kuvvetlerimize ait 5 adet F-16 ve 76 personel, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği (Enhanced Air Policing-eAP) Blok-72 görevi kapsamında Amari Hava Üssüne intikal etti. Görevimiz 30 Kasım 2026 tarihine kadar devam edecek.

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Foto - Rusya’yı çıldırtacak gelişme: Türk savaş uçakları havalandı

Türkiye, üstlendiği tüm uluslararası sorumluluklarda olduğu gibi bu görevde de müttefiklerine güven, dostlarına huzur vermeye devam edecektir."

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