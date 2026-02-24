  • İSTANBUL
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
Emlak piyasasında
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Emlak piyasasında

Eskişehir emlak piyasasının nabzını tutan gayrimenkul uzmanı Kasım Karakaş, dünya genelindeki jeopolitik gerilimlerin ve altının tarihi zirvelere tırmanmasının konut satışlarını durma noktasına getirdiğini açıkladı.

#1
2025 yılındaki yükseliş trendini sürdürerek 2026'da ons başına 5 bin doları, gramda ise 7 bin lirayı aşan altın fiyatları, yatırımcıyı emlak yerine daha "garantili" ve likit araçlara yöneltti. Karakaş, piyasadaki belirsizliklerin yıl sonuna kadar süreceğini öngördüklerini belirtti.

#2
Son dönemlerde dünya genelinde meydana gelen çeşitli jeopolitik olaylar altın piyasasını etkiledi. Altın fiyatları, 2025’teki yükselişin ardından bu yıl rekor seviyelere ulaştı. Buna bağlı olarak piyasada oluşan belirsizlik, emlak sektörünü de etkiledi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan emlakçı Kasım Karakaş, yatırım yapmak isteyen vatandaşların şu anda ev almayı tercih etmediğini belirtti. Yalnızca çok ihtiyacı olanların ev aldığını ifade eden Karakaş, emlak fiyatlarında ise ciddi bir artış beklemediğini dile getirdi.

#3
"BU BELİRSİZLİKLERİN YIL SONUNA KADAR SÜRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM" Emlak piyasasının yaklaşık 2 yıldır durgun olduğunu söyleyen Kasım Karakaş, "Jeopolitik gelişmelerle birlikte dünyada tansiyon arttı, bu da altının yükselmesine sebep oldu. Altın sürekli oynuyor. Kimisi altını bozup evalıyor, kimisi de belirsizlikten dolayı parasını faizde tutmayı tercih ediyor.

#4
Örneğin, 3 milyon lira bankaya koyan biri ayda 80-90 bin lira gelir alabiliyor ama aynı parayla ev alsa 20 bin liraya kiraya veremiyor. Şu anda yalnızca çok ihtiyaç sahibi olanlar evalıyor; yatırım için kimse ev almıyor. Bu belirsizliklerin yıl sonuna kadar süreceğini düşünüyorum. Emlak fiyatlarında ciddi bir artış beklemiyorum" dedi.

#5
"KİRALAR 2 SENE ÖNCESİNİN ALTINA DÜŞMÜŞ DURUMDA" Son yıllarda ev fiyatlarının genel olarak sabit olduğundan bahseden Karakaş, "Hatta bazı mülklerde geçen senenin altına düşmüş durumda. Geçen yıl 4 milyon olan bir yer şu anda 3,5 milyona kadar düşebiliyor. Kiralar da 2 sene öncesinin altına düşmüş durumda. Yüzde 34’lük enflasyon oranını kimse uygulamıyor. Ev sahipleri, ’Kiracım çıkmasın’ diyerek ya aynı kiradan devam ediyorlar ya da çok cüzi bir artış yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

#6
Öte yandan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) kura sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Karakaş, TOKİ’den ev çıkmayan vatandaşların piyasaya yöneldiğini belirtti.

#7
#8
