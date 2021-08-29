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Medya
5
Kenan İmirzalıoğlu’ndan hayranlarına şok haber

2021-08-29 10:54:56
Kenan İmirzalıoğlu’ndan hayranlarına şok haber

Kim Milyoner Olmak İster’i sunan Kenan İmirzalıoğlu’nun dizi projesiyle ekranlara döneceği iddia edildi.

#1
Foto - Kurtlar Vadisi Kaos için ismi anılan Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili yeni çıkan dizi haberi gündem oldu. Kurtlar Vadisi’nden teklifin olmadığını belirten İmirzalıoğlu’nun ne açıklama yapacağı merak konusuydu.

Kurtlar Vadisi Kaos için ismi anılan Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili yeni çıkan dizi haberi gündem oldu. Kurtlar Vadisi’nden teklifin olmadığını belirten İmirzalıoğlu’nun ne açıklama yapacağı merak konusuydu.

#2
Foto - Ancak Kaos söylentileri sıklaşsa da Kenan İmirzalıoğlu’nun bir TRT dizisiyle anlaştığı haberleri bomba etkisi yaptı.

Ancak Kaos söylentileri sıklaşsa da Kenan İmirzalıoğlu’nun bir TRT dizisiyle anlaştığı haberleri bomba etkisi yaptı.

#3
Foto - TRT’nin 'Mahsusa Trablus' isimli bir diziyi daha ekranlara getireceği öğrenildi. İmirzalıoğlu’nun bu diziyle anlaşma yaptığı belirtildi.

TRT’nin 'Mahsusa Trablus' isimli bir diziyi daha ekranlara getireceği öğrenildi. İmirzalıoğlu’nun bu diziyle anlaşma yaptığı belirtildi.

#4
Foto - Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, yeni bir diziye başlayacağı yönündeki iddialara açıklık getirdi. Haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Kenan İmirzalıoğlu, herhangi bir dizi projesi ile ilgili anlaşma yapmadığını belirtti. Ünlü oyuncu,

Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, yeni bir diziye başlayacağı yönündeki iddialara açıklık getirdi. Haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Kenan İmirzalıoğlu, herhangi bir dizi projesi ile ilgili anlaşma yapmadığını belirtti. Ünlü oyuncu, "Maalesef yanlış bilgi çabuk yayılıyor. Bu tür konuşmalara itibar etmeyiniz" dedi.

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