Türkiye’ye kafa tutan Hindistan’dan dikkat çeken hamle! FCAS projesine göz diktiler

Ayrıca Hindistan 5. nesil bir savaş uçağı geliştirmek için yerli bir proje yürütüyor ve prototipin bu on yılın ilerleyen dönemlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedefleniyor. Hindistan’ın 5. nesil savaş uçağı projesi AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft), ilk kez MCA adıyla masaya yatırıldığı 2010 yılından bu yana yaklaşık 16 yıldır sürmektedir. Bununla birlikte 6. nesil savaş uçaklarının, 5. nesil uçakların sahip olduğu düşük görünürlük ve gelişmiş radar kabiliyetlerinin ötesine geçen teknolojiler içermesi bekleniyor. Bu bağlamda geleceğin savaş uçakları; insansız hava araçları tarafından desteklenen “ana savaş uçağı” ve “muharebe bulutu” olarak tanımlanan bir ağ yapısı etrafında şekilleniyor.