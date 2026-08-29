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Türkiye’ye kafa tutan Hindistan’dan dikkat çeken hamle! FCAS projesine göz diktiler

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Türkiye’ye kafa tutan Hindistan’dan dikkat çeken hamle! FCAS projesine göz diktiler

Askeri havacılık kapasitesini artırmak ve kritik teknolojilere erken erişim sağlamak isteyen Hindistan, Fransa'nın öncülük ettiği 6. nesil savaş uçağı programı FCAS'a katılmak için resmi girişimlerde bulundu. Paris ve Berlin arasındaki ortaklık krizinin ardından yeni müttefik arayışına giren Fransa ile masaya oturan Yeni Delhi yönetimi, özellikle motor teknolojileri ve ağ tabanlı muharebe sistemlerinde önemli bir eşiği aşmayı hedefliyor. Çin'in hava gücündeki hızlı modernizasyonuna karşı stratejik bir hamle olarak değerlendirilen bu girişim, parlamentonun savunma raporlarında da açıkça desteklendi.

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Foto - Türkiye’ye kafa tutan Hindistan’dan dikkat çeken hamle! FCAS projesine göz diktiler

6. nesil savaş uçakları için çalışmalar hız kazanırken, gelecekte hava muharebelerini şekillendirebilecek teknolojilerde rol oynamak isteyen Hindistan, FCAS projesine katılım konusunda Fransa ile görüşmelere başladı. Hindistan Savunma Bakanlığı, bu ay parlamentoya yaptığı açıklamada, söz konusu girişime “ortak olarak katılmak için koordineli bir şekilde girişimlerin başlatıldığını” bildirdi.

#2
Foto - Türkiye’ye kafa tutan Hindistan’dan dikkat çeken hamle! FCAS projesine göz diktiler

Bakanlık, bu yılın başlarında Hindistan’ın yeni nesil savaş uçağı geliştiren iki konsorsiyumdan birine katılmaya çalışacağını açıklamıştı. O dönemde konsorsiyumlardan biri Fransa, Almanya ve İspanya’dan (FCAS) oluşurken, diğerinde Birleşik Krallık, İtalya ve Japonya (GCAP) yer alıyordu.

#3
Foto - Türkiye’ye kafa tutan Hindistan’dan dikkat çeken hamle! FCAS projesine göz diktiler

Ancak Fransa ve Almanya, Haziran ayında programın merkezinde yer alan yeni nesil savaş uçağını geliştirmeye yönelik ortak projeden çekildi. Defense News tarafından yapılan habere göre bu durum, Paris’in yeni bir ortakla iş birliği yapmasının önünü açtı. Hindistan, Fransa ile olası bir ortaklığı; başta motor geliştirme olmak üzere kritik savaş uçağı teknolojilerinde geride kaldığı ve hava kuvvetlerinin uçak sayısını artırmaya çalıştığı bir dönemde değerlendiriyor.

#4
Foto - Türkiye’ye kafa tutan Hindistan’dan dikkat çeken hamle! FCAS projesine göz diktiler

Ayrıca Hindistan 5. nesil bir savaş uçağı geliştirmek için yerli bir proje yürütüyor ve prototipin bu on yılın ilerleyen dönemlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedefleniyor. Hindistan’ın 5. nesil savaş uçağı projesi AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft), ilk kez MCA adıyla masaya yatırıldığı 2010 yılından bu yana yaklaşık 16 yıldır sürmektedir. Bununla birlikte 6. nesil savaş uçaklarının, 5. nesil uçakların sahip olduğu düşük görünürlük ve gelişmiş radar kabiliyetlerinin ötesine geçen teknolojiler içermesi bekleniyor. Bu bağlamda geleceğin savaş uçakları; insansız hava araçları tarafından desteklenen “ana savaş uçağı” ve “muharebe bulutu” olarak tanımlanan bir ağ yapısı etrafında şekilleniyor.

#5
Foto - Türkiye’ye kafa tutan Hindistan’dan dikkat çeken hamle! FCAS projesine göz diktiler

Bu noktada analistlere göre Hindistan’ın Fransa ile ortaklık arayışındaki amacı, yeni nesil savaş uçaklarını geliştirmek için ihtiyaç duyduğu ileri kabiliyetlere erişim sağlamak. Buna ek olarak analistler, Hindistan’ın söz konusu programa katılma girişiminde Çin’in hava gücündeki hızlı modernizasyonunun önemli bir stratejik faktör olduğunu da belirtiyor. Gelişmeyle ilgili olarak Hindistan’ın Emekli Hava Mareşali Anil Chopra, Defense News’e verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

#6
Foto - Türkiye’ye kafa tutan Hindistan’dan dikkat çeken hamle! FCAS projesine göz diktiler

“Hindistan’ın hala 5. nesil teknolojilere geçiş yapması gerekiyor, bu nedenle karşı karşıya olduğumuz ciddi uçurumu kapatmak için 6. nesil bir programda paralel bir başlangıç yapmak iyi olacaktır. Bu yüzden yeni nesil savaş uçağı üzerinde çalışan bir gruplaşmaya veya konsorsiyuma katılmak iyi bir fikir. Ayrıca, elde edebileceğimiz bazı 6. nesil teknolojiler, 5. nesil programımızı geliştirirken de yardımcı olabilir.”

#7
Foto - Türkiye’ye kafa tutan Hindistan’dan dikkat çeken hamle! FCAS projesine göz diktiler

Hindistan Parlamentosu’nun savunma politikalarını inceleyen komitesi, 9 Ağustos’ta sunduğu raporda, ülkenin hava gücü kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla 6. nesil uçakların geliştirilmesi ve tedarikine yönelik planlama sürecinin “ilerletilmesini” Savunma Bakanlığı’na tavsiye etti.

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Foto - Türkiye’ye kafa tutan Hindistan’dan dikkat çeken hamle! FCAS projesine göz diktiler

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