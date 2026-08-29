Türkiye’ye kafa tutan Hindistan’dan dikkat çeken hamle! FCAS projesine göz diktiler
Askeri havacılık kapasitesini artırmak ve kritik teknolojilere erken erişim sağlamak isteyen Hindistan, Fransa'nın öncülük ettiği 6. nesil savaş uçağı programı FCAS'a katılmak için resmi girişimlerde bulundu. Paris ve Berlin arasındaki ortaklık krizinin ardından yeni müttefik arayışına giren Fransa ile masaya oturan Yeni Delhi yönetimi, özellikle motor teknolojileri ve ağ tabanlı muharebe sistemlerinde önemli bir eşiği aşmayı hedefliyor. Çin'in hava gücündeki hızlı modernizasyonuna karşı stratejik bir hamle olarak değerlendirilen bu girişim, parlamentonun savunma raporlarında da açıkça desteklendi.