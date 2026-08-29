Son planları her şeyi değiştirecek! Türkiye ile Mekke Anlaşması’na imza atan Suudi Arabistan’dan dünyayı sarsacak hamle
ABD ile imzalanan sivil nükleer işbirliği anlaşmasıyla enerji portföyünü çeşitlendiren Suudi Arabistan, elektrik üretiminde petrole olan bağımlılığı tarihe gömmeye hazırlanıyor. Ülkedeki elektrik üretiminde petrolün payını 2025'teki yüzde 37 seviyesinden 2030'da yüzde 6'ya düşürmeyi hedefleyen Riyad yönetimi, nükleer ve doğal gaz yatırımlarıyla boşa çıkan milyonlarca varil hidrokarbonu doğrudan ihracata yönlendirecek. ABD'li şirketlerin nükleer projelerde rekabet etmesinin önünü açan bu stratejik hamle, ülkenin iç ekonomik büyümesini desteklerken küresel enerji dengelerini de yeniden şekillendirecek.