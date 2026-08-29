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Dünya
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Son planları her şeyi değiştirecek! Türkiye ile Mekke Anlaşması’na imza atan Suudi Arabistan’dan dünyayı sarsacak hamle

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Son planları her şeyi değiştirecek! Türkiye ile Mekke Anlaşması’na imza atan Suudi Arabistan’dan dünyayı sarsacak hamle

ABD ile imzalanan sivil nükleer işbirliği anlaşmasıyla enerji portföyünü çeşitlendiren Suudi Arabistan, elektrik üretiminde petrole olan bağımlılığı tarihe gömmeye hazırlanıyor. Ülkedeki elektrik üretiminde petrolün payını 2025'teki yüzde 37 seviyesinden 2030'da yüzde 6'ya düşürmeyi hedefleyen Riyad yönetimi, nükleer ve doğal gaz yatırımlarıyla boşa çıkan milyonlarca varil hidrokarbonu doğrudan ihracata yönlendirecek. ABD'li şirketlerin nükleer projelerde rekabet etmesinin önünü açan bu stratejik hamle, ülkenin iç ekonomik büyümesini desteklerken küresel enerji dengelerini de yeniden şekillendirecek.

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Foto - Son planları her şeyi değiştirecek! Türkiye ile Mekke Anlaşması’na imza atan Suudi Arabistan’dan dünyayı sarsacak hamle

Suudi Arabistan’ın enerji portföyüne nükleer enerjiyi dahil etme planında ABD ile imzalanan sivil nükleer işbirliği anlaşması önemli bir adım oldu. Nükleer enerji yatırımlarının, elektrik üretiminde petrole olan bağımlılığı azaltarak ülkenin daha fazla petrolü ihracata ayırmasına imkan sağlaması bekleniyor.

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Foto - Son planları her şeyi değiştirecek! Türkiye ile Mekke Anlaşması’na imza atan Suudi Arabistan’dan dünyayı sarsacak hamle

ABD Enerji Bakanı Chris Wright ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman Al Suud'un imzaladığı "123 Anlaşması" iki ülke arasında sivil nükleer enerji alanındaki işbirliğinin önünü açıyor. ABD Enerji Bakanlığına göre, anlaşma Amerikan şirketlerine Riyad'ın nükleer enerji programına erişim imkanı sağlarken, Suudi Arabistan'ın enerji ihtiyaçlarının petrol dışı kaynaklardan karşılanmasına da yardımcı olacak.

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Foto - Son planları her şeyi değiştirecek! Türkiye ile Mekke Anlaşması’na imza atan Suudi Arabistan’dan dünyayı sarsacak hamle

Geçen yıl Suudi Arabistan'da elektrik talebi yıllık yüzde 3,8 artarken, elektrik üretiminin tamamına yakını fosil yakıtlardan sağlandı. Talebin, 2026-2030 döneminde yıllık ortalama yüzde 3,1 artacağı, bu artışın karşılanmasında doğal gazın ağırlığının daha da yükseleceği tahmin ediliyor. 2030'da ülkenin elektrik üretiminin yüzde 80'inin doğal gazdan karşılanması, petrolün payının ise 2025'teki yüzde 37'den yüzde 6'ya gerilemesi bekleniyor.

#4
Foto - Son planları her şeyi değiştirecek! Türkiye ile Mekke Anlaşması’na imza atan Suudi Arabistan’dan dünyayı sarsacak hamle

Bu doğrultuda yenilenebilir enerji yatırımları devam ederken, ülkede nükleer enerji kapasitesinin de geliştirilerek elektrik üretiminde kaynak çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.

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Foto - Son planları her şeyi değiştirecek! Türkiye ile Mekke Anlaşması’na imza atan Suudi Arabistan’dan dünyayı sarsacak hamle

Elektrik üretiminde petrol dışı kaynakların payının artmasının, ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamada petrole olan bağımlılığı azaltarak daha fazla petrolün ihracata yönlendirilmesine imkan sağlayabileceği öngörülüyor.

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