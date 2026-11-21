Bir sabah ezanında evinden, ailesinden, sevdiklerinden ve Ankara'dan alındığını ifade eden Oyanık, tutuklanmasına neden olan suçlamanın derneğin resmi IBAN hesabına gönderilen ve yasa dışı bahis parası olduğu öne sürülen yardımlarla ilgili olduğunu belirtti. Oyanık, "Suçlama, derneğimizin resmi IBAN'ına gelen, yasa dışı bahis parası olduğu söylenen yardım parası. Bizden istenen ise bu paranın ne olduğu, neler yapıldığının açıklanması. Konu, suçlama, her şey bu işte. İstenilen bütün makbuz, fatura, irsaliye ve belgeleri tek tek sunduk" ifadelerini kullandı.