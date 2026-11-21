İşte hapiste geçen günleriyle ilgili merak edilenler... “Ankara Abisi” cezaevinden mektup gönderdi
Örgüt kurma ve mal varlığı değerlerini aklama iddialarıyla tutuklanan ve "Ankara Abisi" lakabıyla tanınan Yasin Oyanık, cezaevinden gönderdiği mektupta hakkındaki suçlamaları reddederek dernek hesabına gelen bağışlarla ilgili bütün belgeleri sunduğunu savundu. Cezaevinde üçüncü haftasını doldurduğunu ve 11 adımlık avluda geçen günlerini anlatan Oyanık, omzuna konan uğur böceğinin uçup gitmesinin ardından duygusal anlar yaşadığını belirtti.