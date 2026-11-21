Altın çakılırken, bütün gözler ondaydı! Doların yükseleceği ve düşeceği tarihler açıklandı
Deutsche Bank analisti George Saravelos, doların 2027'nin ilk yarısında bir miktar daha değer kazanmasını beklediklerini açıkladı.
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Deutsche Bank analisti George Saravelos, doların 2027'nin ilk yarısında bir miktar daha değer kazanmasını beklediklerini açıkladı.
Yapay zekâ harcamalarının büyümeyi desteklerken enflasyonist baskıları da artırabileceğini kaydeden Saravelos, bunun Fed'in faiz politikası ve doların gücü açısından belirleyici olacağını ifade etti.
Analiste göre doların 2027'nin ikinci yarısında sınırlı bir zayıflama göstermesi öngörülse de yüksek seviyelerini koruması bekleniyor. Deutsche Bank analisti George Saravelos, yapay zekâ yatırımlarındaki hızlı artışın ABD hisse senedi piyasalarına güçlü sermaye girişleri sağladığını ve doların değerini desteklediğini belirtti.
Saravelos, ABD Doları'nın 2027'nin ilk yarısında bir miktar daha güçlenmesini beklediklerini bildirdi. Saravelos'a göre yapay zekâ yatırımları, ABD ekonomisindeki büyümeye katkı sağlarken enflasyonist baskıların yeniden yükselmesine de yol açıyor.
Güçlü ekonomik aktivite ve enflasyon görünümü, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ilave faiz artırımlarına gidebileceği yönündeki beklentileri güçlendiriyor.
Faizlerin yüksek kalacağına ilişkin beklentiler de doların diğer para birimleri karşısındaki gücünü korumasına katkıda bulunuyor. George Saravelos, ABD Doları'nın 2027'nin ilk yarısında bir miktar daha değer kazanmasını beklediklerini bildirdi.
Deutsche Bank'ın tahminine göre dolar, yılın ikinci yarısında ise sınırlı ölçüde zayıflayacak. Ancak bu gerilemeye rağmen ABD para biriminin yüksek seviyelerde kalmayı sürdüreceği öngörülüyor.
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