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Yaşam
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Kayseri'de servis minibüsü kaza yaptı! 11 yaralı var

2024-05-05 01:58:36
Kayseri'de servis minibüsü kaza yaptı! 11 yaralı var

Kayseri'de, otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

#1
Foto - Kayseri'de servis minibüsü kaza yaptı! 11 yaralı var

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi, Sivas Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.H. yönetimindeki 38 BM 546 plakalı otomobil, R.Ş. yönetimindeki 38 P 1039 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı.

#2
Foto - Kayseri'de servis minibüsü kaza yaptı! 11 yaralı var

Kazada, serviste bulunan 8 kişi ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazanın meydana geldiği yolda ulaşım kontrollü şekilde sağlandı. Yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: DHA

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