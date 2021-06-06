2021-06-06 11:51:06 Kayseri'de halk ile belediye otobüsü çarpıştı: 7 yaralı
Kayseri'de şehir içi ulaşım sağlayan iki otobüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kayseri'de şehir içi ulaşım sağlayan iki otobüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, F.D. yönetimindeki 38 LN 639 plakalı özel halk otobüsü, Osman Kavuncu Bulvarı Ambar Mahallesi'nde Boğazköprü istikametine giden R.B’nin kullandığı 38 AB 252 plakalı belediye otobüsüne durakta beklediği sırada çarptı.
Kazada yaralanan F.D. ile otobüsteki 6 yolcu, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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