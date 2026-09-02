Döviz piyasasında son durum!
Döviz kurlarındaki hareketlilik 2 Eylül sabahında da devam ediyor. Günün ilk saatlerinde Dolar/TL kuru 48,30 TL civarında dengelenirken, Euro/TL tarafında 56,00 TL seviyesi korunuyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Döviz kurlarındaki hareketlilik 2 Eylül sabahında da devam ediyor. Günün ilk saatlerinde Dolar/TL kuru 48,30 TL civarında dengelenirken, Euro/TL tarafında 56,00 TL seviyesi korunuyor.
2 Eylül sabahında döviz piyasalarında ayrışma dikkat çekiyor; Dolar güne yukarı yönlü bir ivmeyle başlarken, Euro tarafında ise düşüş eğilimi gözleniyor.
Dolar, bugün 48,30 TL bandının üzerinde hareket ediyor
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 48,28 lira, satış fiyatı 48,31 lira seviyesinden işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 55,98 lira alış fiyatı, 55,99 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/dolar paritesi ise 1,1579 seviyesinde yer alıyor.
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