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Döviz piyasasında son durum!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Döviz piyasasında son durum!

Döviz kurlarındaki hareketlilik 2 Eylül sabahında da devam ediyor. Günün ilk saatlerinde Dolar/TL kuru 48,30 TL civarında dengelenirken, Euro/TL tarafında 56,00 TL seviyesi korunuyor.

#1
Foto - Döviz piyasasında son durum!

2 Eylül sabahında döviz piyasalarında ayrışma dikkat çekiyor; Dolar güne yukarı yönlü bir ivmeyle başlarken, Euro tarafında ise düşüş eğilimi gözleniyor.

#2
Foto - Döviz piyasasında son durum!

Dolar, bugün 48,30 TL bandının üzerinde hareket ediyor

#3
Foto - Döviz piyasasında son durum!

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 48,28 lira, satış fiyatı 48,31 lira seviyesinden işlem görüyor.

#4
Foto - Döviz piyasasında son durum!

Euro/TL ise aynı dakikalarda 55,98 lira alış fiyatı, 55,99 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

#5
Foto - Döviz piyasasında son durum!

Euro/dolar paritesi ise 1,1579 seviyesinde yer alıyor.

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