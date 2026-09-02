Şaşkınlığa sebep oldu: O kararıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı yine...
Galatasaray'dan ayrılan Icardi'nin hangi takıma gideceği merakla bekleniyor.
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Galatasaray'dan ayrılan Icardi'nin hangi takıma gideceği merakla bekleniyor.
Sanki talipleri sıraya girmiş gibi Galatasaray'a bir vedayı bile çok görüp arkasına bile bakmadan sırra kadem basan Mauro Icardi hayatının hatasını yaptığını anlamış olabilir... Çünkü bu dakikadan sonra ya Çorum ile Amedspor'dan birinin teklifini kabul edecek ya da emekli olacak.
Galatasaray'dan 6 milyon eurosu peşin, imaj haklarıyla beraber yaklaşık 11 milyon euro alan Mauro Icardi; Dursun Özbek'in 3 milyon euro maaş, 3 milyon euroya yakın da bonus teklifini çok az buldu.
Selam bile vermeden, veda etmeye bile tenezzül etmeden çok sevdiğini iddia ettiği Galatasaray'dan ayrıldı. Hem de kapı kapı dolaşıp (Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor diyerek) kendisini transfer ettirmeye çalıştı.
Günün sonunda ne oldu dersiniz... Kimse istemedi. Boca Juniors ya da River Plate bile teklif yapmadı. Arjantin'den sıradan takımlar, Brezilya'dan garibanlar ve İtalya'da en çok eleştirilen Lazio'dan teklifler aldı. Fotospor'a göre; Ancak rakamlar öylesine düşük ki Icardi, Çorum ya da Amedspor'un tekliflerini kabul ederse çok daha fazla kazanacak bir konumda.
Arjantinli eski futbolcu ve yorumcu Diego Latorre, SQP programında Mauro Icardi’nin mevcut durumunu ve geleceğini analiz etti. Icardi’nin henüz bir kulüple sözleşme imzalamamasının temel nedeninin finansal şartlar olduğunu belirten Latorre, "Şu ana kadar imza atmadı çünkü Galatasaray’da kazandığı paraya kıyasla çok az teklif yapıyorlar. Galatasaray’daki kazancı çok yüksek bir seviyedeydi, gelen teklifler ise o seviyenin oldukça altında kalıyor" ifadelerini kullandı.
Icardi’nin ceza sahası içindeki bitiriciliğine ve golcülük yeteneklerine övgüde bulunan Latorre, buna karşın zamana karşı yarıştığının altını çizdi. Tecrübeli santrforun futbola yeniden odaklanması halinde önünde hâlâ 2-3 yıl olduğuna inandığını belirten Latorre, şu kritik uyarıyı yaptı:
"Eğer şimdi bir takım bulamazsa, bu durum pratikte emeklilik demektir; yeniden üst seviyede oynamak çok zorlaşır. 31-32 yaşındaysanız ve uzun süre oyun ritminden uzak kalırsanız vücudunuz zarar görür. Aralık ayındaki transfer dönemini bekleyip o zamana kadar oynamaya çalışmalı, aksi takdirde daha iyi bir fırsat yakalaması imkânsız hale gelir."
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