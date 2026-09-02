Şaşkınlığa sebep oldu: O kararıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı yine...

Günün sonunda ne oldu dersiniz... Kimse istemedi. Boca Juniors ya da River Plate bile teklif yapmadı. Arjantin'den sıradan takımlar, Brezilya'dan garibanlar ve İtalya'da en çok eleştirilen Lazio'dan teklifler aldı. Fotospor'a göre; Ancak rakamlar öylesine düşük ki Icardi, Çorum ya da Amedspor'un tekliflerini kabul ederse çok daha fazla kazanacak bir konumda.