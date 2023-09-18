Kayseri OSB’de Yeni Ticari Merkez Kuruluyor

Arazi ve camii alanını kucaklayan ve camiye saygı konulu bir mimari proje oluşturmak için büyük gayret gösterdiklerinin altını çizen Başkan Yalçın; “Projemiz çerçevesinde; dükkânlar bodrum, zemin ve birinci kat olarak 3 katlı olup, asansör yerleştirmeye uygun tasarlanmıştır. Projemizde toplam 6 tip dükkân ve 1 kafe bulunmaktadır. Toplam 37 dükkân ve 1 kafe olarak yerleşim sağlanmıştır. Servis araçlarının da park edebileceği yaklaşık 1044 araç kapasiteli otopark vardır. Projemizdeki cephe ve mimari form çalışmalarında Fevzi Mercan Camii siluetine uygun malzeme kullanılarak bütünlük sağlanmıştır. İç avlu içerisinde gelen müşteri ve vatandaşlara da hitap etmesi açısından bir kafeterya planlanmış, bekleme ve oturma alanları yeşil alan düzenlemesi yapılmıştır. Projemizin bitimi ile bu bölge çok zengin cazibe merkezi haline gelecektir” ifadelerini kullandı.