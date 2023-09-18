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Kayseri OSB’de Yeni Ticari Merkez Kuruluyor

2023-09-18 10:09:06
Kayseri OSB’de Yeni Ticari Merkez Kuruluyor

Kayseri OSB’de sanayicisinin ihtiyaç duyduğu yeni ticari merkezlerin yapımı sürecinde önemli bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - Kayseri OSB’de Yeni Ticari Merkez Kuruluyor

Kayseri OSB yönetiminin üzerinde önemle durduğu ticari merkezlerin oluşturulması projesinde ilk müjdeli haber geldi. Kayseri OSB’de sanayicisinin ihtiyaç duyduğu yeni ticari merkezlerin yapımı sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Fevzi Mercan Camii önündeki alanda yapımı planlanan ticari merkez için proje hazırlandı.

#2
Foto - Kayseri OSB’de Yeni Ticari Merkez Kuruluyor

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, OSB içindeki mevcut ticari merkezlerin son zamanlarda talepleri karşılamakta güçlük çektiğini gördüklerini ve sanayicilerin bu alandaki ihtiyaçlarının karşılanması için projeler oluşturduklarını belirtti. Kayseri OSB içindeki mevcut ticari merkezlere bir yenisini daha eklemek için kolları sıvadıklarını ifade eden Başkan Mehmet Yalçın; "Fevzi Mercan Camiimizin önündeki boş alanda yeni bir ticari merkez kurmak için proje çalışmalarımızı yaptık. Yönetim kurulumuzca uygun bulunan proje kısa sürede hayata geçirilecek. Yeni ticari merkezimizin temelini yakında atacağız. Projenin bitiminin ardından kiralama işlemleri için ön talep toplama arzusundayız” dedi.

#3
Foto - Kayseri OSB’de Yeni Ticari Merkez Kuruluyor

Başkan Yalçın, ihale sürecinin ardından projede yer teslimi yapılarak yeni ticari merkezin temelinin atılacağını sözlerine ekledi.

#4
Foto - Kayseri OSB’de Yeni Ticari Merkez Kuruluyor

Başkan Yalçın, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 24. ve 27. caddeler arasında Fevzi Mercan Camii otopark alanı ile birlikte çevre düzenlemesi olan, dört cepheye de hitap eden arazide yapılması planlanan yeni ticari merkezin, ulaşım ve konum itibari en iyi bölgede yer aldığını kaydetti.

#5
Foto - Kayseri OSB’de Yeni Ticari Merkez Kuruluyor

Arazi ve camii alanını kucaklayan ve camiye saygı konulu bir mimari proje oluşturmak için büyük gayret gösterdiklerinin altını çizen Başkan Yalçın; “Projemiz çerçevesinde; dükkânlar bodrum, zemin ve birinci kat olarak 3 katlı olup, asansör yerleştirmeye uygun tasarlanmıştır. Projemizde toplam 6 tip dükkân ve 1 kafe bulunmaktadır. Toplam 37 dükkân ve 1 kafe olarak yerleşim sağlanmıştır. Servis araçlarının da park edebileceği yaklaşık 1044 araç kapasiteli otopark vardır. Projemizdeki cephe ve mimari form çalışmalarında Fevzi Mercan Camii siluetine uygun malzeme kullanılarak bütünlük sağlanmıştır. İç avlu içerisinde gelen müşteri ve vatandaşlara da hitap etmesi açısından bir kafeterya planlanmış, bekleme ve oturma alanları yeşil alan düzenlemesi yapılmıştır. Projemizin bitimi ile bu bölge çok zengin cazibe merkezi haline gelecektir” ifadelerini kullandı.

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