Temizlik uzmanları o sırrı paylaştı: Derz aralarını saniyeler içinde kar beyazı yapan karışım!
Ev temizliğinde en çok kadınların canını sıkan bu seanslarda uzman isimlerden pratik bilgiler geldi.
Ev temizliğinde en çok can sıkan, ne kadar ovulursa ovulsun bir türlü ilk günkü beyazlığına dönmeyen banyo ve mutfak derzleri kabusunuz olmasın. Temizlik uzmanları, evdeki malzemelerle derz aralarını bembeyaz yapmanın gizli formülünü paylaştı. Üstelik bu yöntemle ovalamaya, yorulmaya son! İşte saniyeler içinde mucizeler yaratan o formül...
Zamanla nem, kir ve sabun artıkları yüzünden kararan, sararan fayans araları evin genel havasını doğrudan etkiler. Ancak profesyonel temizlik uzmanlarının sıklıkla başvurduğu bu yöntem, ezber bozacak cinsten. Sadece birkaç malzemeyi bir araya getirerek elde edeceğiniz bu özel kür, derzlerdeki tüm kiri ve küfü adeta bir mıknatıs gibi çekip alıyor.
Ağır, solunumu rahatsız eden ve yüzeyleri aşındıran kimyasal ürünleri bir kenara bırakın. Uzmanların "en etkili doğal formül" diyerek paylaştığı bu karışım, evdeki malzemelerle hazırlanabilen ve performansı oldukça yüksek bir temizlik tüyosu sunuyor.
İhtiyacınız Olan Malzemeler: 3 yemek kaşığı karbonat (Yüzeydeki lekeleri hızla çözer ve beyazlatır) 2 yemek kaşığı beyaz sirke (Asidik yapısıyla yerleşik kirleri ve kireci parçalar) 1 yemek kaşığı bulaşık parlatıcısı (Yüzeye ışıl ışıl bir görünüm kazandırır)
Bu yöntemin bu kadar popüler olmasının asıl sebebi, saatlerce güç uygulayıp ovalamak zorunda kalmamanız. İşte saniyeler içinde sonuç veren o uygulama adımları:
Karışımı Hazırlayın: Küçük bir kapta karbonat ve bulaşık parlatıcısını karıştırın. Ardından beyaz sirkeyi ekleyin. Sirke ve karbonat etkileşime girerek köpürmeye başlayacaktır; bu köpürme kirleri sökme gücünü gösterir.
Derzlere Uygulayın: Eski bir diş fırçası yardımıyla bu köpüren macunu kararan derz çizgilerinin üzerine bolca sürün. Sadece 5 Dakika Bekleyin: Karışımın derzlerdeki yerleşik kiri kusması için sadece 5 dakika kendi haline bırakın. Doğal bileşenlerin etkileşimi sayesinde kirlerin kendi kendine çözüldüğünü göreceksiniz.
Durulayın ve Sonucu Görün: Sürenin sonunda nemli bir bezle veya çekpas yardımıyla bölgeyi güzelce durulayın. Kuruduktan sonra derzlerin ilk günkü gibi tertemiz olduğunu fark edeceksiniz!
Temizlik uzmanları, derzleri beyazlatmakla kalmıyor, bu temizliğin kalıcı olması için de harika bir tüyo veriyor.
Derz araları tamamen kuruduktan sonra, beyaz bir mum bloğunu derz çizgilerinin üzerine bastırarak sürtün. Mumun bıraktığı şeffaf ve koruyucu tabaka, suyun ve kirin gözeneklere işlemesini engelleyecek, böylece fayans aralarınız uzun süre temizliğini koruyacaktır.
