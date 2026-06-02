CHP’li İBB’ye büyük gol: Resmen devredildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin büyük reklamlarla övündüğü tarihi Yerebatan Sarnıcı, CHP'li yönetim için tam bir fiyaskoyla sonuçlandı.
Tarihi mekan, resmi tebligatın ardından bugün saat 10.00 itibarıyla İBB’den tamamen tahliye edilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi.
Karar karşısında neye uğradığını şaşıran İBB görevlileri ve avukatları tahliye esnasında "parsel" tartışmaları çıkarıp karara itiraz etmeye çalışsa da, sarnıcın anahtarları Vakıflar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmekten kurtarılamadı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun daha önce "hukuki ve vicdani dayanağı yok" diyerek mahkemeye taşıdığı ve idare mahkemesinden geçici olarak yürütmeyi durdurma kararı aldığı sarnıçta, hukuki süreçlerin netleşmesiyle İBB'nin kiracı sıfatı resmen son buldu.
Devir teslimin yapıldığı dakikalarda sarnıcı gezmek isteyen yüzlerce turist kapıda uzun kuyruklar oluştururken, CHP'li İBB'nin en önemli gelir ve prestij kaynaklarından birini kaybetmesi siyaset kulislerinde "hükümetten İBB'ye büyük gol" olarak yorumlandı.
