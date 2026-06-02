Yaptığı benzetme olay oldu! Bahçeli’nin danışmanından İmamoğlu’nu yerinden hoplatacak çıkış
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Ekrem İmamoğlu'nun MHP'ye yönelik sözlerine çok sert tepki gösterdi.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Ekrem İmamoğlu'nun MHP'ye yönelik sözlerine çok sert tepki gösterdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun MHP'ye yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çiçek, kaleme aldığı yazıda İmamoğlu için "virüs" ifadesini kullanırken, CHP'de yaşanan sürecin sorumlusu olarak da İmamoğlu'nu gösterdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı ve Türkgün Gazetesi Başyazarı Yıldıray Çiçek, Ekrem İmamoğlu'nun verdiği bir röportajda MHP hakkında kullandığı ifadeleri sert sözlerle eleştirdi. Çiçek, Türkgün gazetesindeki köşe yazısında İmamoğlu'nun CHP ve MHP'ye ilişkin değerlendirmelerine tepki göstererek dikkat çeken ifadeler kullandı.
Yıldıray Çiçek yazısında, İmamoğlu'na yöneltilen "MHP Genel Başkanı kurultay tarihine kadar CHP'ye bir yol haritası veriyor. Bunu nasıl karşılıyorsunuz?" sorusuna verilen cevabı eleştirerek şu ifadeleri kullandı: "Röportajda kendisine, 'MHP Genel Başkanı kurultay tarihine kadar CHP’ye bir yol haritası veriyor. Bunu nasıl karşılıyorsunuz?' şeklinde bir soru soruyorlar. Sergilediği ukalalığa bakar mısınız?
'Cumhuriyet Halk Partisi’nin yol haritasını yalnızca partililerimiz belirler. Ne iktidar odaklarının ne de iktidarın kayyımlığını yapan ve kurultayımızı engelleyenlerin partimiz üzerine söylediği sözlerin bir kıymeti yoktur.'
CHP’yi kendi hevesleri ve hırsları uğruna tarumar eden, Türkiye’nin en köklü partisinin kurultayına şaibe bulaştıran, belediyelerine yolsuzluk ve rüşveti musallat eden adamın pişkinliği ve yüzsüzlüğü işte tam da budur. Kırk kapı dolaşıp CHP’ye gelmiş biri olarak, sağduyulu bir şekilde toplumsal istikrara katkı vermek isteyenlere hadsizlik yapıyor."
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23