Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyayı ayağa kaldıran davanın kan donduran detayları! Yapay zeka çocukları ölüme mi sürüklüyor?

Yapay zekanın masum bir teknolojik asistan mı yoksa potansiyel bir cinayet silahı mı olduğu tartışmaları kan donduran bir boyuta ulaştı! Dünyanın en popüler sohbet botu ChatGPT, toplu katliamlara rehberlik etmek ve çocukları intihara sürüklemek gibi akıl almaz suçlamalarla mahkemelik oldu. İşte OpenAI ve CEO'su Sam Altman'ın sonunu getirebilecek, teknoloji dünyasını temelinden sarsan o tarihi davanın şaşırtan detayları...

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaleti, yapay zeka teknolojilerinin güvenlik sınırları konusunda emsal teşkil edecek hukuki bir adıma imza attı. Florida, popüler yapay zeka sohbet botu ChatGPT'nin tasarımı ve güvenlik açıkları nedeniyle OpenAI'a dava açan ilk ABD eyaleti oldu.

Başsavcı James Uthmeier tarafından yürütülen geniş çaplı dava, doğrudan OpenAI ve şirketin bir numaralı ismi Sam Altman'ı hedef alıyor. İddianamede, şirketin daha fazla kâr elde etme hırsı uğruna çocukları dijital bir bağımlılığa sürüklediği, toplu katliamcılara yardım ve yataklık ettiği ve psikolojik olarak savunmasız kullanıcıları intihara teşvik ettiği öne sürülüyor.

KAN DONDURAN CİNAYETLERDE CHATGPT İZİ Açılan bu devasa sivil dava, aslında arka planda yürütülen çok daha karanlık bir ceza soruşturmasının parçası. Geçtiğimiz yıl Florida Eyalet Üniversitesi'nde iki kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trajik silahlı saldırıda, ChatGPT'nin tetikleyici bir rol oynayıp oynamadığı derinlemesine araştırılıyor.

İşin daha da korkunç boyutu ise Güney Florida Üniversitesi'nde yaşandı. Savcıların aktardığı bilgilere göre, iki doktora öğrencisinin vahşice öldürüldüğü olayda, cinayet zanlısı insan cesetlerinden nasıl kurtulacağı konusunda doğrudan ChatGPT'ye sorular sorarak yapay zekadan tavsiye aldı.

SAM ALTMAN'A AĞIR SUÇLAMALAR: "KARI GÜVENLİĞE TERCİH ETTİLER" Dava dilekçesi, insan hayatını riske atan "pervasız ve kasıtlı" davranışları nedeniyle yalnızca şirketi değil, CEO Sam Altman'ı da kişisel olarak sorumlu tutuyor.

Başsavcı Uthmeier pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, "Sam Altman ve ChatGPT, çocuklarımızın güvenliği yerine yapay zeka yarışını ve kârı seçti. Florida'da buna göz yummayacağız ve onlardan hesap soracağız," diyerek kararlılıklarını vurguladı.

Dava kapsamında OpenAI'a yöneltilen temel hukuki suçlamalar şunlar: Tüketiciyi Yanıltma: Aldatıcı ve haksız ticari uygulamalar yürütmek. Ağır İhmal: Kullanıcı güvenliğini hiçe sayan tasarımlar geliştirmek. Ürün Sorumluluğu İhlali: Kusurlu ve tehlikeli bir dijital ürün piyasaya sürmek. Kamu Düzenini Bozma: Toplum güvenliğini tehdit eden bir "kamu baş belası" yaratmak.

OpenAI CEPHESİ NE DİYOR? Kan donduran bu iddiaların ardından sessizliğini bozan OpenAI, "sektör lideri" koruma politikaları uyguladıklarını savundu. Bir çocuk kaybetmenin hiçbir kelimeyle tarif edilemeyecek kadar yıkıcı bir trajedi olduğunu belirten şirket sözcüleri, platformlarında yaş tespiti araçları ve ebeveyn kontrolleri gibi güvenlik önlemlerinin yerleşik olarak bulunduğunu iddia etti.

Ancak şirketin geçmiş sicili bu savunmayı gölgeliyor. Bu yılın başlarında Kanada'nın Tumbler Ridge bölgesindeki bir başka toplu saldırı vakasında, OpenAI zanlının hesabını tehlikeli kullanım nedeniyle kapatmış, ancak durumu polise bildirmemişti.

Şirket sonradan bu durum için özür dilese de, kullanıcının niyetini "yakın bir tehdit" olarak değerlendirmedikleri bahanesine sığınmıştı.

SİLİKON VADİSİ KÖŞEYE SIKIŞTI: HUKUKİ VE SİYASİ KRİZ BÜYÜYOR OpenAI bu hukuk savaşında yalnız değil; Silikon Vadisi'nin devleri peş peşe benzer krizlerle boğuşuyor. Bu yılın başlarında yine Florida'da bir baba, oğlunun intiharına Google'ın yapay zeka ürününün sebep olduğu gerekçesiyle teknoloji devini mahkemeye vermişti.

Öte yandan Meta (Instagram), TikTok, YouTube ve Snap Inc. gibi sosyal medya platformları da algoritmalarını kasıtlı olarak bağımlılık yapacak şekilde tasarladıkları iddiasıyla sayısız dava yağmuruna tutuluyor.

Bu tarihi davanın aynı zamanda önemli bir siyasi boyutu da bulunuyor. Başsavcı Uthmeier ve Florida Valisi Ron DeSantis'in bu sert adımı, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yapay zeka şirketlerini koruyan ve eyalet düzenlemelerini engellemeye çalışan politikalarına açık bir meydan okuma niteliği taşıyor.

Florida, veri gizliliğini güçlendirmeyi amaçlayan yeni "Yapay Zeka Haklar Bildirgesi" ile teknoloji devlerine karşı kendi kurallarını koymaya hazırlanıyor. Dünyanın gözü şimdi bu davanın teknolojinin geleceğini nasıl şekillendireceğinde.

