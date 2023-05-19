Kayıp olarak aranıyordu ama... 21 yıl sonra kemiklerine ulaştılar

21 yıl önce kayıplara karışan evladı Barış Özek'in cenazesini alan acılı anne Gönül Özek, çocuğunun artık bir mezarının olması nedeniyle teselli bulduklarını ancak geç tecelli eden adalet nedeniyle de 21 yıl kabus yaşadıklarını belirtti. Anne Özek, "2002 yılında biz oğlumuzu kaybettik ve kayıp ilanı verdik. Otomobili Altındağ tarafında bulundu ama kendisi ortada yoktu. Biz yıllardır arıyorduk ama bulamadık. Biz kayıp ilanı verdikten 6 ay sonra Aydın İncirliova'da bir ceset bulundu ve biz de gittiğimizde evladımızın o olduğunu kıyafetlerinden ve porselen dişlerinden teşhis etmiştik. Ama o cesedin bizim çocuğumuza ait olmadığını, başka birine ait olduğunu söylediler. Sonra biz İzmir'e geri döndük ve babası da evlat acısına dayanamayarak 6 ay sonra vefat etti. Sonra bizi çağırdılar tekrar ve yeni atanan savcı faili meçhul cinayetleri çözmek için çalışma başlatmış 3 yıl önce; bu cesedin bizim çocuğumuza ait olduğunu söylediler. Ben ve çocuklarım DNA testi verdik ve test sonucunu beklememiz gerektiğini söylediler. Dün bana bir telefon geldi ve savcılıktan gelen telefonda DNA raporlarımızın uyuştuğunu, 21 sene önce kaybettiğimiz evladımızın kemiklerini teslim edeceklerini söylediler. Ben şimdi 21 sene sonra evladıma kavuşacağım. Ben duyunca neye uğradığımı şaşırdım. 21 sene geçti aradan. Aynı ceset, aynı kemikler... 21 sene boyunca bizi oyaladılar. Ben bu olayın araştırılmasını istiyorum. Cinayeti işleyen kimse, gerçek faillerinin bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyorum. Benim oğlum şu an yaşasa 38 yaşında çoluk çocuk sahibi olacaktı. 21 sene sonra babasının mezarının üzerine gömeceğiz. Bu acımız dinmeyecek ama en azından çocuğumun mezarı olacak" açıklamasında bulundu.