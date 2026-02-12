  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Rusya Türkiye yerine Kuzey Kore'yi önerdi! 'Muhteşem muhteşem' dediler, herkes şaştı kaldı
Haber Merkezi

Rusya Türkiye yerine Kuzey Kore'yi önerdi! 'Muhteşem muhteşem' dediler, herkes şaştı kaldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus vatandaşlarına Türkiye yerine Kuzey Kore'yi önerdi. Lavrov'un 'muhteşem muhteşem' şeklindeki çıkışı gündem oldu.

#1
Foto - Rusya Türkiye yerine Kuzey Kore'yi önerdi! 'Muhteşem muhteşem' dediler, herkes şaştı kaldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, vatandaşlarına tatil için Kuzey Kore’deki yeni turizm merkezlerini tercih etmeleri çağrısında bulundu. Devlet Duması’nda yaptığı konuşmada geçen yıl ziyaret ettiği Wonsan tatil bölgesini özellikle tavsiye eden Lavrov, Rus turistlere öncelik tanınacağını söyledi.

#2
Foto - Rusya Türkiye yerine Kuzey Kore'yi önerdi! 'Muhteşem muhteşem' dediler, herkes şaştı kaldı

“Muhteşem bir deniz, muhteşem koşullar var” diyen Lavrov, Pyongyang’ın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptırımlarına rağmen her yıl daha da geliştiğini savundu.

#3
Foto - Rusya Türkiye yerine Kuzey Kore'yi önerdi! 'Muhteşem muhteşem' dediler, herkes şaştı kaldı

Rusya Federal Güvenlik Servisi’ne bağlı sınır hizmetinin verilerine göre 2025 yılında Kuzey Kore’yi ziyaret eden Rusların sayısı 10 bine ulaşarak rekor kırdı. 2024’te bu sayı 6 bin 469, 2023’te ise 1238 düzeyindeydi. 2025’teki ziyaretlerin 5075’ini turistik seyahatler oluşturdu. Bu rakam, 2024’te kaydedilen 1957 turistik ziyaretten iki kattan fazla yüksek. İş seyahatleri 1156 kişiyle ikinci sırada yer alırken 666 kişi özel amaçlı ziyaret gerçekleştirdi. Rusların 6 bin 371'i ülkeye uçakla giderken, trenle ise 3 bin 453 seyahat yaptı.

#4
Foto - Rusya Türkiye yerine Kuzey Kore'yi önerdi! 'Muhteşem muhteşem' dediler, herkes şaştı kaldı

Doğu kıyısında yer alan ve 2,8 kilometrekarelik alanı kapsayan Wonsan turizm bölgesi 1 Temmuz 2025’te açıldı. Aynı anda 20 bin kişiyi ağırlayabilecek kapasiteye sahip tesis, oteller, VIP villalar, aquapark, alışveriş merkezleri, restoranlar ile dört kilometrelik plajı kapsıyor.

#5
Foto - Rusya Türkiye yerine Kuzey Kore'yi önerdi! 'Muhteşem muhteşem' dediler, herkes şaştı kaldı

Proje doğrudan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un gözetiminde inşa edildi. Moskova ile Pyongyang arasında beş yıl aradan sonra Haziran 2025’te yeniden başlatılan doğrudan uçak ile tren seferleri, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik yakınlaşmayla eş zamanlı gerçekleşti. Lavrov, Rus makamlarının Kuzey Kore’ye yönelik turist akışını artırmak için destek vereceğini belirtti.

