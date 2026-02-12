Rusya Türkiye yerine Kuzey Kore'yi önerdi! 'Muhteşem muhteşem' dediler, herkes şaştı kaldı

Rusya Federal Güvenlik Servisi’ne bağlı sınır hizmetinin verilerine göre 2025 yılında Kuzey Kore’yi ziyaret eden Rusların sayısı 10 bine ulaşarak rekor kırdı. 2024’te bu sayı 6 bin 469, 2023’te ise 1238 düzeyindeydi. 2025’teki ziyaretlerin 5075’ini turistik seyahatler oluşturdu. Bu rakam, 2024’te kaydedilen 1957 turistik ziyaretten iki kattan fazla yüksek. İş seyahatleri 1156 kişiyle ikinci sırada yer alırken 666 kişi özel amaçlı ziyaret gerçekleştirdi. Rusların 6 bin 371'i ülkeye uçakla giderken, trenle ise 3 bin 453 seyahat yaptı.