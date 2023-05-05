Katil zanlısının savunması 'pes' dedirtti!

Olayın yaşandığı geceyi anlatan tutuklu sanık Sercan İpek, yaptığı savunmasında, “Ben istemeden bir insanın ölümüne sebep olduğum için çok üzgünüm. Keşke beni takip etmeselerdi, bana hakaret edip, tehdit etmeselerdi. Olay gecesi çiğ köfteciye girdim ve maske istedim. Olmadığını söyledi. Dükkandan çıkarken 'Gıda işletmelerinde maske yok' diye söylendim. Sonra taksiye bindik. Işıklarda durduğumda maktul olduğunu tahmin ettiğim kişi motosikletle aracın yanında durdu. Ne oldu diye sordum. O da küfür ederek 'Aşağı in göstereyim' dedi. Daha önce aynı saatlerde planlı şekilde vurulduğum için aynı kişilerin geldiğini sandım. Araçtan indim. Kaçsınlar diye silahımı doğrulttum. 1 şahıs motosikletle uzaklaştı. Maktul bana 'tekrar görüşeceğiz' deyince tekrar silahı doğrulttum. Silah kendiliğinden ateş aldı. Şahıs yürüyerek gidince yaralandığını düşünmedim. Taksiye binip uzaklaştım” ifadelerini kullandı.