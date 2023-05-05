Katil zanlısının savunması 'pes' dedirtti!

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet, ‘silahla tehdit’ suçundan 5 yıla kadar, ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen katil zanlısı Sercan İpek ve ‘kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan 15 yıla kadar hapsi talep edilen Önder Ş. duruşma salonunda hazır edildi. Duruşmaya maktul İbrahim Can Temelli’nin ailesi, haklarında ‘suçluyu kayırma’ suçundan 5 yıla kadar hapis istenen tutuksuz sanıklar Olgun Y. ile Yasin Y. ve taraf avukatları katıldı.