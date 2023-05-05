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Yaşam
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Katil zanlısının savunması 'pes' dedirtti!

2023-05-05 22:17:21
Katil zanlısının savunması 'pes' dedirtti!

Eskişehir'de yaşanan olay, 3 Ocak’ta Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir çiğ köfte dükkanının yakınlarında meydana geldi.

#1
Foto - Katil zanlısının savunması 'pes' dedirtti!

Ruhsatsız silahıyla İbrahim Can Temelli’yi 3 yerinden yaralayan katil zanlısı Sercan İpek, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan İbrahim Can Temelli ise tedavisi için kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

#2
Foto - Katil zanlısının savunması 'pes' dedirtti!

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucu olay yerinden kaçan Sercan İpek, arkadaşı Önder Ş.’nin evinde özel harekat polislerinin operasyonu sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Sercan İpek ve Önder Ş., işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

#3
Foto - Katil zanlısının savunması 'pes' dedirtti!

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet, ‘silahla tehdit’ suçundan 5 yıla kadar, ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen katil zanlısı Sercan İpek ve ‘kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan 15 yıla kadar hapsi talep edilen Önder Ş. duruşma salonunda hazır edildi. Duruşmaya maktul İbrahim Can Temelli’nin ailesi, haklarında ‘suçluyu kayırma’ suçundan 5 yıla kadar hapis istenen tutuksuz sanıklar Olgun Y. ile Yasin Y. ve taraf avukatları katıldı.

#4
Foto - Katil zanlısının savunması 'pes' dedirtti!

Olayın yaşandığı geceyi anlatan tutuklu sanık Sercan İpek, yaptığı savunmasında, “Ben istemeden bir insanın ölümüne sebep olduğum için çok üzgünüm. Keşke beni takip etmeselerdi, bana hakaret edip, tehdit etmeselerdi. Olay gecesi çiğ köfteciye girdim ve maske istedim. Olmadığını söyledi. Dükkandan çıkarken 'Gıda işletmelerinde maske yok' diye söylendim. Sonra taksiye bindik. Işıklarda durduğumda maktul olduğunu tahmin ettiğim kişi motosikletle aracın yanında durdu. Ne oldu diye sordum. O da küfür ederek 'Aşağı in göstereyim' dedi. Daha önce aynı saatlerde planlı şekilde vurulduğum için aynı kişilerin geldiğini sandım. Araçtan indim. Kaçsınlar diye silahımı doğrulttum. 1 şahıs motosikletle uzaklaştı. Maktul bana 'tekrar görüşeceğiz' deyince tekrar silahı doğrulttum. Silah kendiliğinden ateş aldı. Şahıs yürüyerek gidince yaralandığını düşünmedim. Taksiye binip uzaklaştım” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Katil zanlısının savunması 'pes' dedirtti!

Olay gecesi Sercan İpek’in bindiği taksinin şoförü Olgun Y. de mahkeme heyetine yaptığı savunmada, katil zanlısının silahı olduğunu bilmediğini ve suçsuz olduğunu söyleyerek beraat talep etti. Diğer sanıklar Yasin Y. ve Önder Ş. ise olaydan haberleri olmadıklarını belirterek beraat talebinde bulundular. Hakkında 15 yıl hapis istenen tutuklu sanık tahliye edildi Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, katil zanlısı Sercan İpek’in tutukluluk halinin devamına karar verirken, diğer tutuklu sanık Önder Ş.’nin tutuklu kaldığı süre ve kaçma şüphesi uyandıran somut olgular bulunmaması nedeniyle tahliyesine karar verdi. Sanıklar Yasin Y. ile Olgun Y.’nin tutuksuz yargılanmalarının devamına karar verilen duruşma, 19 Temmuz’a ertelendi.

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