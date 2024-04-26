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Katil Netanyahu'dan skandal UCM açıklaması

2024-04-26 19:54:09
Katil Netanyahu'dan skandal UCM açıklaması

Gazze'de katliam emrini veren İsrail Başbakanı Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kendisinin de arasında yer aldığı bazı siyasiler ve ordu komuta kademesi hakkında yakalama kararı çıkaracağı haberlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Katil Netanyahu'dan skandal UCM açıklaması

Netanyahu, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Benim liderliğimde İsrail, kendini savunma hakkının UCM'nin girişimiyle sarsılmasına izin vermeyecek. Orta Doğu'nun tek demokrasisi ve dünyanın tek Yahudi devletinin, liderleri ve askerlerinin yakalanması tehdidi kabul edilemez. Buna boyun eğmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

#2
Foto - Katil Netanyahu'dan skandal UCM açıklaması

İsrail'in "zafer yolunda ilerlemek ve kendisini savunmaktan vazgeçmeyeceğini" ileri süren Netanyahu, UCM'nin kararının "İsrail'in eylemlerini etkilemeyeceğini ancak vahşi terörizm ve kasıtlı saldırılara karşı mücadele eden tüm demokrasilerin liderlerini etkileyeceğini" savundu.

#3
Foto - Katil Netanyahu'dan skandal UCM açıklaması

İsrailli Kanal 13 televizyonu, Ulusal Güvenlik Konseyinin, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarılması olasılığını değerlendirdiğini bildirmişti.

#4
Foto - Katil Netanyahu'dan skandal UCM açıklaması

Netanyahu'nun UCM'nin muhtemel kararını engellemek için Hollanda, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya'dan mevkidaşlarıyla görüşeceği aktarılmıştı.

#5
Foto - Katil Netanyahu'dan skandal UCM açıklaması

Bu bağlamda, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve İsrail'in Washington Büyükelçisi Mike Herzog'un, ABD Kongresi ve ABD Başkanı Joe Biden yönetimiyle temaslarda bulunacağı kaydedilmişti. İsrailli yetkililerin, uluslararası tutuklama kararlarının, alt seviyedeki askerler hakkında değil "politika yapanlar hakkında" çıkmasını beklediği belirtilmişti. UCM'nin uluslararası tutuklama kararı çıkarması durumunda, İsrail'in aralarında "UCM'nin kararına karşı uluslararası düzeyde siyasi kampanya başlatılması" dahil olmak üzere bir dizi "acil önlem alınmasını" onayladığı aktarılmıştı. İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin 19 Nisan'daki haberinde de UCM'nin Gazze Şeridi'nde savaş suçları işlediği gerekçesiyle Netanyahu ve İsrailli üst düzey yetkililer hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarma üzerinde çalıştığı duyurulmuştu.

#6
Foto - Katil Netanyahu'dan skandal UCM açıklaması

Güney Afrika'nın başvurusuyla İsrail Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazze'deki eylemleri nedeniyle "soykırım" suçlamasıyla yargılanmıştı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 binden fazla Filistinli öldü. Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 binden fazla yaralı var, 7 bin kadar kişinin de kayıp olduğu aktarılıyor. Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise zorla göç ettirildi.

#7
Foto - Katil Netanyahu'dan skandal UCM açıklaması

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden 25 Mart'ta geçen "ateşkes kararı" hiçe sayılarak İsrail ordusunun saldırıları devam etti. Uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a kara saldırısı başlatılacağı söylemini sürdürüyor. Kaynak: AA

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