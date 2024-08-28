Katil İsrail istedi! Bitcoin şirketi Binance Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu

Boykot zarara uğratabilir Binance'ın İsrail polisi soruşturmalarını bahane ederek yüzlerce Filistinli’nin varlığına el koymuş olması, gelecekte farklı sebeplerle İsrail'in hedef gösterdiği herkese aynı şeyi yaşatabileceği yorumlarına neden oldu ve vatandaşlar bu nedenle tepki gösterme çağrısı yaptı. Kullanıcılardan bazıları, "Bugün Filistinlilerin cüzdanını çaldılar, yarın sizin cüzdanınız olabilir..." ifadelerini kullandı. Bu tepkilerin, platformun itibarını zedeleyebileceği ve kullanıcı tabanında önemli bir kayba yol açabileceği değerlendiriliyor.