2024-08-28 14:03:52 Katil İsrail istedi! Bitcoin şirketi Binance Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu
Dünyanın en çok kullanılan kripto para borsası Binance, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin talimatıyla Filistinli kullanıcıların hesaplarını dondurdu. Bu hamle, uluslararası arenada büyük tepkilere yol açtı. Bu karar sonrası gözlerin çevrildiği Binance ise iddiaları reddederek yasa dışı fonlarla bağlantılı yalnızca az sayıda kullanıcı hesabının ticaretten men edileceğini savundu. Binance'ın bu hamlesi tepkileri çığ gibi büyüttü. Sosyal medyada, "Binance soykırımın yanında duruyor" anlamına gelen "Binance stands with GENOCIDE!" başlığıyla boykot etiketi açıldı.