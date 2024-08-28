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Katil İsrail istedi! Bitcoin şirketi Binance Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu

2024-08-28 14:03:52
Katil İsrail istedi! Bitcoin şirketi Binance Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu

Dünyanın en çok kullanılan kripto para borsası Binance, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin talimatıyla Filistinli kullanıcıların hesaplarını dondurdu. Bu hamle, uluslararası arenada büyük tepkilere yol açtı. Bu karar sonrası gözlerin çevrildiği Binance ise iddiaları reddederek yasa dışı fonlarla bağlantılı yalnızca az sayıda kullanıcı hesabının ticaretten men edileceğini savundu. Binance'ın bu hamlesi tepkileri çığ gibi büyüttü. Sosyal medyada, "Binance soykırımın yanında duruyor" anlamına gelen "Binance stands with GENOCIDE!" başlığıyla boykot etiketi açıldı.

#1
Foto - Katil İsrail istedi! Bitcoin şirketi Binance Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu

Terör devleti İsrail, Gazze’de işgal ve soykırımını her geçen gün dozunu artırarak devam ederken, uluslararası arenada da Filistin'e yönelik siyasi ve ekonomik baskısını sürdürüyor. Siyonist lobinin son hamlesi ise şoke etti. Filistinli vatandaşların hesaplarını dondurdu Paxful isimli digital para borsasının kurucularından Ray Youssef, dünyanın en yaygın kripto para borsası Binance’in Filistinli kullanıcı hesaplarını dondurduğunu söyledi. Youssef tarafından paylaşılan resmi belgede, Terörle Mücadele Kanunu'na göre bir kişinin mal varlığına el konulması kararının olduğu görüldü.

#2
Foto - Katil İsrail istedi! Bitcoin şirketi Binance Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu

Savunma Kuvvetleri'ne ait belgede "Savunma Bakanı'nın yetkisi doğrultusunda bu kişilerin kripto para cüzdanlarına el konulmuştur. El koyma kararının gerekçesi, söz konusu cüzdanlarda bulunan kripto paraların bir terör örgütü tarafından transfer edilmesi ve terör suçu işlemek için kullanılmasıdır. İddiaların incelenmesi sonucunda, el koyma kararının geçerli olduğu ve mal varlıklarının müsadere edileceği belirtilmiştir" ifadelerine yer verildi. İtirazları bile kabul etmiyor Youssef’in iddiasına göre, şirket hesapları dondurulan Filistinli vatandaşların itirazlarını da kabul etmiyor ve varlıklarını ödemeye yanaşmıyor.

#3
Foto - Katil İsrail istedi! Bitcoin şirketi Binance Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu

Lübnan ve Suriye gibi ülkelerini de etkileyecek Youssef, Binance'in bu hamlesinin sadece Filistin'i değil, Lübnan ve Suriye gibi bölge ülkelerindeki kullanıcıları da etkileyebileceği uyarısında bulundu.

#4
Foto - Katil İsrail istedi! Bitcoin şirketi Binance Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu

Kullanıcıları İsrail polis sitesine yönlendiriyor Binance'nin bir kullanıcısına gönderdiği mesajda şu ifadeler yer alıyor: "Lütfen hesabınızın dondurulduğunu ve şu anda kolluk kuvvetleri tarafından soruşturma altında olduğunu unutmayın. Dava hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen sorumlu memur ile iletişime geçin: E-posta: [email protected] Dava Referans Numarası: WV595-23" Ancak verdikleri mail adresini aratınca İsrail Polisinin sitesine gittiği görülüyor.

#5
Foto - Katil İsrail istedi! Bitcoin şirketi Binance Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu

Parasına el konulan kişi ile Binance müşteri temsilcisi arasında geçen konuşma ise şöyle:

#6
Foto - Katil İsrail istedi! Bitcoin şirketi Binance Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu

Binance'den açıklama Konuyla ilgili olarak Binance yetkilileri ve CEO'sundan açıklama geldi. Şirket, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) talebi üzerine bu adımı attığı yönündeki iddiaları reddederken, yalnızca yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı sınırlı sayıda hesaba kısıtlama getirdiğini açıkladı.

#7
Foto - Katil İsrail istedi! Bitcoin şirketi Binance Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu

Tepkiler çığ gibi Herhangi bir mahkeme kararı olmadan alındığı iddia edilen bu karar ise sosyal medyada büyük tepki çekti. Tüm dünyanın gözü önünde aylardır Gazze'de masum sivilleri katleden terör devleti İsrail'in yanında duran ve destek veren Binance'ın bu hamlesi kamuoyunda geniş çaplı tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada "Binance SOYKIRIM'ın yanında duruyor" anlamına gelen "Binance stands with GENOCIDE!" başlığıyla boykot etiketi açıldı.

#8
Foto - Katil İsrail istedi! Bitcoin şirketi Binance Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu

Boykot zarara uğratabilir Binance'ın İsrail polisi soruşturmalarını bahane ederek yüzlerce Filistinli’nin varlığına el koymuş olması, gelecekte farklı sebeplerle İsrail'in hedef gösterdiği herkese aynı şeyi yaşatabileceği yorumlarına neden oldu ve vatandaşlar bu nedenle tepki gösterme çağrısı yaptı. Kullanıcılardan bazıları, "Bugün Filistinlilerin cüzdanını çaldılar, yarın sizin cüzdanınız olabilir..." ifadelerini kullandı. Bu tepkilerin, platformun itibarını zedeleyebileceği ve kullanıcı tabanında önemli bir kayba yol açabileceği değerlendiriliyor.

#9
Foto - Katil İsrail istedi! Bitcoin şirketi Binance Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu

Filistin vatandaşlarının dondurulan hesapları nedeniyle Bitcoin yeni güne yüzde 8’lik düşüşle başladı. Ayrıca birçok alt coin'de de ciddi düşüşler yaşandı.

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