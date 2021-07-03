Katil İsrail, işgalin boyutunu değiştirdi! Batı Şeria’da hırsızlığın yeni yüzü

Gafri, "Topraklarımızı Yahudi yerleşimcilere bırakmayacağız." dedi. Sincil beldesinin etrafında beş Yahudi yerleşim birimi bulunuyor Sincil Belediye Başkanı Mutez Tavafşa, beldenin bir İsrail askeri kampı ve doğudan batıya uzanan beş Yahudi yerleşim birimi ile çevrili olduğunu belirtti. Çobanın, kendisine koruma sağlayan İsrail Yerleşim Konseyi tarafından desteklendiğini aktaran Tavafşa, çobanın resmi görevinin ilk planda su deposu ve derme çatma bir ev, sonrasında ise yerleşim karakolu oluşturmak olduğuna işaret etti. Sıklıkla Yahudi yerleşimci heyetlerin gelip çobana bazı toprakları temizlemesine yardım ettiklerini ve terk edilmiş topraklar olduğu bahanesiyle bölgenin çehresini değiştirip kontrol altına almaya çalıştıklarını ifade eden Tavafşa, "Terk edildi çünkü İsrail yerleşimleri nedeniyle bu topraklara erişmemize ve ekmemize izin verilmedi." dedi. Yasa dışı yerleşim birimleri İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.