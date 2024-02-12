Katar'dan Mirage-2000 savaş uçağı alımını iptal ettiler

Mirage 2000-5’ler, Endonezya tarafından satın alınan Rafale savaş uçağı teslim edilene kadar Endonezya Hava Kuvvetleri’nin operasyonel ihtiyaçlarını geçici olarak karşılamak için tedarik ediliyor. Mirage 2000-5 uçağı, tıpkı Rafale gibi Fransa merkezli Dassault tarafından geliştirildi. Bu uçak, 1978 yılında uçmaya başladı ve 1984 yılından itibaren Fransa tarafından kullanıma alındı. Mirage 2000-5, avcı-bombardıman görevleri için özel olarak tasarlandı. Uçağın ana özelliği, yüksek hızlarda ve yüksek irtifalarda hava üstünlüğü sağlayabilmesidir. Uçak; havadan havaya ve havadan yere füze ve bombaları taşıma kabiliyetine sahiptir. Mirage 2000-5, MICA ve MAGIC hava hava füzelerini kullanabilirken, hava-yer operasyonlarında SCALP ve AS30L gibi güdümlü mühimmatları kullanabilmektedir. Mirage 2000-5, Rolls-Royce üretimi Snecma M53-P2 turbofan motorunu kullanmaktadır.