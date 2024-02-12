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Dünya
7
Katar'dan Mirage-2000 savaş uçağı alımını iptal ettiler

2024-02-12 21:59:56
Katar'dan Mirage-2000 savaş uçağı alımını iptal ettiler

Hava Kuvvetlerini güçlendirmek isteyen Endonezya, Katar'dan almayı planladığı 2. el Mirage-2000 tedarikini iptal etme kararı aldı.

#1
Foto - Katar'dan Mirage-2000 savaş uçağı alımını iptal ettiler

Endonezya, Katar’dan ikinci el Mirage 2000-5 savaş uçağı tedarik etme planından vazgeçti. 12 adet uçak, yaklaşık 800 milyon dolara tedarik edilecekti.

#2
Foto - Katar'dan Mirage-2000 savaş uçağı alımını iptal ettiler

Konuyla ilgili olarak Endonezya Savunma Bakanlığı sözcüsü Cumartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, Endonezya’nın Katar’dan 733 milyon avro (790 milyon dolar) değerindeki ikinci el Mirage 2000-5 savaş uçaklarını satın alma planından vazgeçtiğini söyledi.

#3
Foto - Katar'dan Mirage-2000 savaş uçağı alımını iptal ettiler

“Mirage jetlerinin satın alınması söz konusu değil. Planlanmış olsa da iptal edildi… Yani aktif bir sözleşme yok,” diyen sözcü Dahnil Anzar Simanjuntak, daha fazla ayrıntı vermedi. Geçen ay bakanlık, 12 savaş uçağı alımına ilişkin anlaşmanın mali kısıtlamalar nedeniyle ertelendiğini ve ordunun bunun yerine mevcut Sukhoi ve F-16 uçakları için bir modernizasyon siparişi vereceğini açıklamıştı. Planlanan alım geçen yıl açıklandığında tartışmalara yol açmış, milletvekilleri 26 yaşındaki ikinci el jetlerin eski olduğunu söylemişti.

#4
Foto - Katar'dan Mirage-2000 savaş uçağı alımını iptal ettiler

Endonezya’da 14 Şubat’ta yapılacak devlet başkanlığı seçimlerini kazanmaya aday olan Savunma Bakanı Prabowo Subianto, kampanya sırasında rakip adaylar tarafından anlaşma konusunda eleştirildi. Ancak başkanlık tartışmalarından birinde satın alma işlemini savunan Subianto, ikinci el jetlerin 15 yıl daha kullanılabileceğini ve ülkenin yeni jetlerin gelmesini beklerken bunlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

#5
Foto - Katar'dan Mirage-2000 savaş uçağı alımını iptal ettiler

Prabowo, ordunun Rafale savaş uçakları, TUSAŞ’tan insansız hava araçları ve Boeing ile Lockheed Martin’den savaş uçakları ve nakliye helikopterleri alımlarını içeren yaşlanan filosunu modernize etme çabaları hakkında bilgi verdi.

#6
Foto - Katar'dan Mirage-2000 savaş uçağı alımını iptal ettiler

Mirage 2000-5’ler, Endonezya tarafından satın alınan Rafale savaş uçağı teslim edilene kadar Endonezya Hava Kuvvetleri’nin operasyonel ihtiyaçlarını geçici olarak karşılamak için tedarik ediliyor. Mirage 2000-5 uçağı, tıpkı Rafale gibi Fransa merkezli Dassault tarafından geliştirildi. Bu uçak, 1978 yılında uçmaya başladı ve 1984 yılından itibaren Fransa tarafından kullanıma alındı. Mirage 2000-5, avcı-bombardıman görevleri için özel olarak tasarlandı. Uçağın ana özelliği, yüksek hızlarda ve yüksek irtifalarda hava üstünlüğü sağlayabilmesidir. Uçak; havadan havaya ve havadan yere füze ve bombaları taşıma kabiliyetine sahiptir. Mirage 2000-5, MICA ve MAGIC hava hava füzelerini kullanabilirken, hava-yer operasyonlarında SCALP ve AS30L gibi güdümlü mühimmatları kullanabilmektedir. Mirage 2000-5, Rolls-Royce üretimi Snecma M53-P2 turbofan motorunu kullanmaktadır.

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