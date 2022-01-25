Katar'dan İdlib'de soğuktan etkilenen binlerce aileye yardım

Katar Charity'nin Türkiye ofisi sorumlusu Muhammed Vahi, AA muhabirine yaptığı açıklamada İdlib, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları bölgesinden 9 bin 800 aileye gıda kolisi dağıttıklarını söyledi. Çadırsız kalan ailelere, 20 Ocak'tan beri yardımlarını sürdürdüklerini belirten Vahi, "İçinde pirinç, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, bulgur, fasulye, nohut, erişte, şeker, ayçiçek yağı, zeytinyağı, salça, kekik, tuz, reçel, tahin helva ve çay bulunan 10 bin gıda paketi, 1000 hijyen paketi, 1000 battaniyeyi, 1000 süngeri yardıma muhtaç ailelere ulaştırdık. 12 günlük sürede de 4 milyon ekmek dağıtacağız." dedi.