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Dünya
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Katar'dan İdlib'de soğuktan etkilenen binlerce aileye yardım

2022-01-25 17:02:24
Katar'dan İdlib'de soğuktan etkilenen binlerce aileye yardım

Katarlı yardım kuruluşu Katar Charity, Suriye'nin İdlib ilindeki kar ve fırtınadan etkilenen 9 bin 800 aileye gıda yardımı ulaştırdı.

#1
Foto - Katar Charity'nin Türkiye ofisi sorumlusu Muhammed Vahi, AA muhabirine yaptığı açıklamada İdlib, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları bölgesinden 9 bin 800 aileye gıda kolisi dağıttıklarını söyledi. Çadırsız kalan ailelere, 20 Ocak'tan beri yardımlarını sürdürdüklerini belirten Vahi,

Katar Charity'nin Türkiye ofisi sorumlusu Muhammed Vahi, AA muhabirine yaptığı açıklamada İdlib, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları bölgesinden 9 bin 800 aileye gıda kolisi dağıttıklarını söyledi. Çadırsız kalan ailelere, 20 Ocak'tan beri yardımlarını sürdürdüklerini belirten Vahi, "İçinde pirinç, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, bulgur, fasulye, nohut, erişte, şeker, ayçiçek yağı, zeytinyağı, salça, kekik, tuz, reçel, tahin helva ve çay bulunan 10 bin gıda paketi, 1000 hijyen paketi, 1000 battaniyeyi, 1000 süngeri yardıma muhtaç ailelere ulaştırdık. 12 günlük sürede de 4 milyon ekmek dağıtacağız." dedi.

#2
Foto - Yağmurdan etkilenen ailelere yardımların süreceğini vurgulayan Vahi, kısa sürede bölgeye ulaştıracakları 682 prefabrik eve ihtiyaç sahibi aileleri yerleştireceklerini, kirada kalan 300 aileye de 3 aylık kira desteği vereceklerini kaydetti. Vahi, ihtiyaç sahiplerine 2 bin 800 gıda paketi ve 700 kışlık elbise paketi yardımı ulaştıracaklarını söyledi.

Yağmurdan etkilenen ailelere yardımların süreceğini vurgulayan Vahi, kısa sürede bölgeye ulaştıracakları 682 prefabrik eve ihtiyaç sahibi aileleri yerleştireceklerini, kirada kalan 300 aileye de 3 aylık kira desteği vereceklerini kaydetti. Vahi, ihtiyaç sahiplerine 2 bin 800 gıda paketi ve 700 kışlık elbise paketi yardımı ulaştıracaklarını söyledi.

#3
Foto - Katar Charity, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana çeşitli alanlarda yardım çalışmaları yürütüyor.

Katar Charity, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana çeşitli alanlarda yardım çalışmaları yürütüyor.

#4
Foto - 20 Ocak'tan beri etkili olan yoğun kar yağışı ve düşük hava sıcaklıkları, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınmacı kamplarında hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışları nedeniyle İdlib'de çok sayıda çadır yıkılırken, yoksulluk içinde yaşayan bölge halkı uzanacak yardım elini bekliyor.

20 Ocak'tan beri etkili olan yoğun kar yağışı ve düşük hava sıcaklıkları, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınmacı kamplarında hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışları nedeniyle İdlib'de çok sayıda çadır yıkılırken, yoksulluk içinde yaşayan bölge halkı uzanacak yardım elini bekliyor.

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