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Katar’dan dünyayı şok eden hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Bugün başlayacağı açıklandı

2024-01-17 14:47:49
Katar’dan dünyayı şok eden hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Bugün başlayacağı açıklandı

İsrail ve Hamas, Fransa ve Katar’ın arabuluculuğu ile anlaşmaya vardı. İsrail 7 Ekim’den bu yana saldırılarına devam ediyor. Saldırılarda İsrail ordusu günümüze kadar 23 binden fazla Filistinliyi katletti. İsrail ve Hamas, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne ara verdi. Sonrasında ateşkesi 3 gün daha uzatmalarının ardından 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı.

#1
Foto - Katar’dan dünyayı şok eden hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Bugün başlayacağı açıklandı

Ateşkesin ardından İsrail saldırılarına devam ederken Gazze’de bir gelişme yaşandı. Gelişmeyi Katae yazılı yaptığı bir açıklamayla duyurdu. İsrail ve Hama arasında bir anlaşma sağlandı. Katar, İsrail güçleri ile Hamas arasında Gazze'deki esirlere ilaç teslimi yapılması karşılığında, bölgedeki sivillere ilaç ve insani yardım girişini yönelik bir anlaşma sağlandığını kamuoyu ile paylaştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi x hesabı üzerinden Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ilaç dağıtımının çarşamba günü başlayacağını belirtilen paylaşım yapıldı.

#2
Foto - Katar’dan dünyayı şok eden hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Bugün başlayacağı açıklandı

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, bu anlaşmanın, Katar ile Fransa’nın arabuluculuğu sayesinde olduğu kaydedildi. Bakan Ensari yaptığı yazılı açıklamada anlaşmanın detaylarını anlatırken Katar'ın Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme noktasında bölgesel ve uluslararası ortaklarla çalışmalara devam ettiğinin altını çizdi.

#3
Foto - Katar’dan dünyayı şok eden hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Bugün başlayacağı açıklandı

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre ise ilaçların transfer süreci, Mossad Şefi David Barnea'nın İsrailli esirlere ilaç temin edilmesi konusunda Katar ile anlaşmasının ardından gerçekleşecek. Açıklamada Çarşamba günü, Katar Hava Kuvvetlerine ait iki uçak, kaçırılanların tıbbi ihtiyaçları doğrultusunda İsrail'de hazırlanan listeye göre Fransa'dan satın alınan ilaçları taşımak üzere Mısır'a doğru havalanacağı ifade edildi. Devamında ise uçakların Mısır'a ulaştığında Katar temsilcilerinin ilaçları Gazze Şeridi'ne, oradan da nihai varış noktasına taşınacağı aktarıldı.

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