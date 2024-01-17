Katar’dan dünyayı şok eden hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Bugün başlayacağı açıklandı

İsrail ve Hamas, Fransa ve Katar’ın arabuluculuğu ile anlaşmaya vardı. İsrail 7 Ekim’den bu yana saldırılarına devam ediyor. Saldırılarda İsrail ordusu günümüze kadar 23 binden fazla Filistinliyi katletti. İsrail ve Hamas, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne ara verdi. Sonrasında ateşkesi 3 gün daha uzatmalarının ardından 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı.