ABD ile İran arasında yürütülen müzakereler kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler ve varılan mutabakatların sonuçlarının değerlendirildiği görüşmede Trump, üzerinde uzlaşı sağlanan mutabakatların ilgili tüm taraflarca onaylandığını ve Katar’ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin katılımı ve desteğiyle nihai prosedürlerin tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü ve duyurulması için hazırlıkların devam ettiğini belirtti.