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Katar ve ABD arasında sıcak temas Yollar açık hava sergisine gibi! Kamyonlarını bu hale getirmek için binlerce dolar harcıyorlar Türkiye’den yola çıktı adrese ulaştı! Bir ilk gerçekleşti Tarım, orman ve alkol satışına yönelik yeni düzenlemeler Meclis'te kabul edildi! Reklam yasakları ve idari para cezaları yürürlüğe giriyor! Gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı günlük 1491 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı Yandex devreye aldı: Futbolseverlere dünya kupası jesti 'İHA fabrikası kuruyoruz' diye atıp tutuyorlardı! Ve şok itraf geldi: Türkiye'nin yeni silahı İHA'larımızı kör edecek Vatandaşın yüzünü güldürecek dev indirim! ŞOK marketler yaza hızlı girecek LGS'ye saatler kala son uyarı: Yazarımız Ali Erkan Kavaklı yazdı
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Foto - Katar ve ABD arasında sıcak temas

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim ile ABD Başkanı Trump, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Foto - Katar ve ABD arasında sıcak temas

Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ve bunların geliştirilmesi yollarının yanı sıra, bölgede gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik çabalar ile uluslararası gelişmeler değerlendirildi.

#3
Foto - Katar ve ABD arasında sıcak temas

ABD ile İran arasında yürütülen müzakereler kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler ve varılan mutabakatların sonuçlarının değerlendirildiği görüşmede Trump, üzerinde uzlaşı sağlanan mutabakatların ilgili tüm taraflarca onaylandığını ve Katar’ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin katılımı ve desteğiyle nihai prosedürlerin tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü ve duyurulması için hazırlıkların devam ettiğini belirtti.

#4
Foto - Katar ve ABD arasında sıcak temas

Katar Emiri Şeyh Temim ise ülkesinin anlaşmazlıkların diyalog ve barışçıl yollarla çözülmesine yönelik tüm girişimleri memnuniyetle karşıladığını belirterek, bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarı güçlendirecek her türlü çabayı desteklediğini ifade etti.

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