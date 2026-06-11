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#1
Foto - Tarih verildi: Euro 22 lira değişecek

Aralarında Muhammet Mercan’ın da bulunduğu ING ekonomistleri, Türkiye ekonomisine ilişkin son görüşlerini paylaştı.

#2
Foto - Tarih verildi: Euro 22 lira değişecek

Yüksek faizler, kredi koşullarındaki sıkılaşma ve Merkez Bankası’nın kredi büyümesine yönelik yeni sınırlamaların, yılın ikinci yarısında ekonomik aktivitede daha belirgin bir yavaşlamaya yol açabileceğini bildiren ING, dördüncü çeyrek sonunda ekonominin yaklaşık yüzde 3,2 büyüyeceğini öngördü.

#3
Foto - Tarih verildi: Euro 22 lira değişecek

Mayıs ayında enflasyonun yeniden dezenflasyon patikasına dönüldüğüne dair işaret vermediğini aktaran ING, sürecin zorlu olmaya devam ettiğini kaydetti.

#4
Foto - Tarih verildi: Euro 22 lira değişecek

Petrol fiyatlarındaki belirsizlik, emtia fiyatlarına olası yansımalar ve gıda fiyatlarındaki risklerin enflasyon görünümü üzerindeki temel tehditler olduğu ifade edilen raporda, tüm bu risklere rağmen yıl sonunda enflasyonun yüzde 29 seviyesine gerileyeceği bildirildi.

#5
Foto - Tarih verildi: Euro 22 lira değişecek

Raporda, Merkez Bankası’nın kredi büyümesine yönelik ilave makroihtiyati sıkılaştırma adımları attığına işaret edilerek, bunun haziran ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında yeni bir adım ihtiyacını azaltabileceği belirtildi. Ancak jeopolitik ve siyasi risklerin sürmesi halinde politika faizinin mevcut yüzde 37 seviyesinden fiili fonlama maliyetine yakın olan yüzde 40 düzeyine yükseltilmesinin de gündeme gelebileceği ifade edildi.

#6
Foto - Tarih verildi: Euro 22 lira değişecek

Orta Doğu’daki jeopolitik riskler, cari açıktaki genişleme ve finansal istikrar kaygıları nedeniyle sıkı para politikasının uzun süre korunması gerektiğini değerlendiren ING, yılın ikinci yarısında faiz indirim alanının oldukça sınırlı kalacağını öngördü. Yıl sonu politika faizi beklentisini yüzde 35 olarak açıklayan kurum, risklerin sıkı para politikası yönünde olduğunu vurguladı.

#7
Foto - Tarih verildi: Euro 22 lira değişecek

İlgili raporda döviz kurlarına yönelik tahminlerini de açıklayan ING Global, dolar/TL’nin 2026 ve 2027 sonunda sırasıyla 53 ve 62 lira olacağını öngördü.

#8
Foto - Tarih verildi: Euro 22 lira değişecek

Bankanın euro/TL’ye ilişkin yıl sonu tahminleri ise 2026 ve 2027 için 62,54 ve 75,64 olarak belirlendi.

#9
Foto - Tarih verildi: Euro 22 lira değişecek

Bankanın projeksiyonlarına göre 2027 sonuna kadar dolar/TL'de yüzde 34,34, euro/TL'de ise yüzde 41,62 artış gerçekleşecek.

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