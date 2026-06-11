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Gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı günlük 1491 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı Yandex devreye aldı: Futbolseverlere dünya kupası jesti 'İHA fabrikası kuruyoruz' diye atıp tutuyorlardı! Ve şok itraf geldi: Türkiye'nin yeni silahı İHA'larımızı kör edecek Vatandaşın yüzünü güldürecek dev indirim! ŞOK marketler yaza hızlı girecek LGS'ye saatler kala son uyarı: Yazarımız Ali Erkan Kavaklı yazdı Beyaz altına stratejik dokunuş: Taşköprü sarımsağı değerine değer katıyor Yerin altını üstüne getiren dünyanın en güçlü nükleer olmayan bombası GAZAP'ı Türkiye'den istediler Doğa harikası mesire alanında korkutan alevler yükseldi! Rüzgarın da şiddetiyle büyüyen yangın büyük bir alanı küle çevirdi! Suudilerle yapılan anlaşma şoka soktu! Düşman ülkeden olay Erdoğan çıkışı: Bunun altyapısını kuruyor
#1
Foto - Gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı günlük 1491 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı

İstanbul Havalimanı, 1-7 Haziran'da günlük ortalama 1491 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

#2
Foto - Gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı günlük 1491 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 1-7 Haziran'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

#3
Foto - Gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı günlük 1491 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı

Buna göre İstanbul Havalimanı bu dönemde, günlük ortalama 1491 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

#4
Foto - Gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı günlük 1491 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1402 uçuşla Amsterdam, 1382 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1314 uçuşla Londra Heathrow ve 1297 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.

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