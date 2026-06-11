Tarım, orman ve alkol satışına yönelik yeni düzenlemeler Meclis'te kabul edildi! Reklam yasakları ve idari para cezaları yürürlüğe giriyor!

Kamulaştırma Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, Kanun'un "Kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili" başlıklı hükmü uyarınca mahkeme heyetinin harcırahları, "Bilirkişiler" başlıklı hükmü uyarınca mahkemece oluşturulan bilirkişilerin ve keşifte dinlenilen muhtarın mahkemece takdir edilecek ücretleri ile tapu harçları, kamulaştırmasız el koyma ve tazminat davaları sonucunda tescile yönelik kesinleşen mahkeme kararlarının infazında veya kamulaştırmasız el koyma nedeniyle malik ile idare arasında düzenlenen uzlaşma tutanağının uygulanmasında ortaya çıkan tapu harçları idarece ödenecek. Yap-işlet modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, Elektrik Piyasası Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra lisans almaksızın Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan veya yaptırılmakta olan İkili İşbirliği Anlaşmaları kapsamında yer alan projeler ve önceki yıllar yatırım programlarında yer alan projeler için belirlenen süre 31 Aralık 2025'ten 31 Aralık 2040'a uzatılacak. Şeker Kanunu'ndaki bazı tanımlarda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, "Bakanlık", Tarım ve Orman Bakanlığı, "ekim alanı", şirketlerin veya fabrikaların şekerin ham maddesi şeker pancarını, üreticilerle sözleşme yapmak suretiyle temin ettiği, sınırları Bakanlıkça belirlenen coğrafi alanı, "Sözleşme", ham madde üretimi ve teslimi yapmak amacıyla şirketler ve üreticiler arasında düzenlenen, tarafların karşılıklı görev ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasların yer aldığı belgeyi tanımlayacak.