Tarım, orman ve alkol satışına yönelik yeni düzenlemeler Meclis'te kabul edildi! Reklam yasakları ve idari para cezaları yürürlüğe giriyor!

Bu düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten önce kesinleşmiş orman kadastrosuna göre kısmen veya tamamen "devlet ormanı" olarak sınırlandırılan taşınmazlardan, Hazine adına kayıtlı olmayan, tapu ve kadastro veya imar mevzuatına göre oluşturulup halen gerçek veya tüzel kişiler adına tapuda tescilli olanlar için malikleri, kadastro tespitleri davalı olanlar için ise davaya taraf olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından idareye başvurulması ve söz konusu başvurunun Orman Genel Müdürlüğünce uygun görülmesi ve resen yapılan inceleme ve araştırma sonucunda gerçek veya tüzel kişiler adına var olan tapu kayıtlarının doğruluğunun tespit edilmesi hallerinde, mevcut tapu kayıtları, bedel alınmaksızın geçerli kabul edilecek ve tapu kütüklerindeki varsa orman şerhleri terkin edilerek söz konusu taşınmazlar hakkında Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılacak.