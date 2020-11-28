Katar sermayesi ülkemize akınca kudurdular! Batı maşaları bu yatırımlara ne diyor?

Dost ülke Katar’ın güçlü ekonomisi ile güven veren Türkiye’deki yatırımlarını artırması hem Haçlı Batı’yı hem de içimizdeki maşalarını rahatsız ediyor. Türkiye ile Katar arasında imzalanan 10 anlaşma üzerinden “Ülke Katar’a satılıyor” şeklinde kara propaganda yürüten güruh, Arap sermayedarların yıllardır Avrupa ülkelerinde finans, sanayi, enerji, turizm ve spor alanlarında yaptığı dudak uçuklatan para akışını ise, “yatırım” olarak değerlendiriyor.