  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye’yi hedefe yerleştiren Mazlum Abdi iyice kaşınıyor! Teröristlere skandal talimat Türkiye'nin ünlü markasını kopyaladılar! Tam anlamıyla skandal Hiç kimse bunu beklemiyordu! Fenerbahçe’de herkesi ters köşe yapan En-Nesyri gelişmesi Türkiye’ye kafa tutup sonrasında çark eden Halife Hafter’e büyük şok: Desteği kesmezsen risk kabul edilirsin Alarm verdiler: Türkiye Çelik Kubbe'yi o ülkede konuşlandırıp aktif etti Dolar 4 ayın en düşük seviyesinde! Neredeeen nereye! Bir zamanların gözdesi eski Fenerbahçeli Moses’in yeni takımı herkesi şaşırttı Katar, filosunu Türkiye'ye devrediyor mu? Yunan basını “acil” koduyla duyurdu: Türk Typhoon’ları geliyor Fransız ve Amerikalılarla anlaşmışlardı! Türkiye ipten aldığı ülkeye sondaj gemilerini yolluyor Türkiye’nin NAVTEX’i akıllarını aldı! 25. meridyenin doğusu kapatıldı
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Katar, filosunu Türkiye'ye devrediyor mu? Yunan basını "acil" koduyla duyurdu: Türk Typhoon’ları geliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Katar, filosunu Türkiye'ye devrediyor mu? Yunan basını “acil” koduyla duyurdu: Türk Typhoon’ları geliyor

Yunan basınında çıkan "acil" kodlu haberlere göre, Türk Hava Kuvvetleri'nin Katar'dan teslim alacağı Eurofighter Typhoon uçaklarının beklenenden çok daha erken bir tarihte envantere gireceği belirtildi. Katar'ın elindeki 24 adet yüksek teknolojili uçağın tamamını Türkiye'ye devredebileceği ihtimali, Atina'da askeri dengelerin Ankara lehine değişeceği korkusuna yol açtı. Analizlerde, Türk pilotların eğitim sürecinin hızlandığı ve ilk jetlerin Şubat ayı sonunda teslim alınabileceği iddiası geniş yer buldu.

1
#1
Foto - Katar, filosunu Türkiye'ye devrediyor mu? Yunan basını "acil" koduyla duyurdu: Türk Typhoon’ları geliyor

Yunan basınında Türkiye’nin Eurofighter hamlesi korku dolu bir rüya olarak manşetlerden düşmüyor; Atina medyası, Türk Hava Kuvvetleri’nin güçlenen hava filosunu yakından izliyor. Türkiye’nin Eurofighter Typhoon sürecinde hız kazandığı ve askeri dengelerin Yunanistan aleyhine değiştiği değerlendirilirken, Flight.gr gelişmeleri “acil” başlığıyla okurlarına taşıdı.

#2
Foto - Katar, filosunu Türkiye'ye devrediyor mu? Yunan basını "acil" koduyla duyurdu: Türk Typhoon’ları geliyor

Faidon G. Karaiozofidis imzalı analizde, Türk Hava Kuvvetleri’nin Katar’dan ilk Eurofighter Typhoon uçaklarını birkaç hafta içinde teslim almasının beklendiği hatırlatıldı. Yeni bilgilerle birlikte Umman seçeneğinin zayıfladığı, Katar’ın ise tek ve güçlü kaynak haline geldiği yazıldı. Yunan basınına göre Katar, envanterindeki toplam 24 adet Tranche 3A Eurofighter’ın tamamını Türkiye’ye devredebilecek tek ülke konumuna geldi.

#3
Foto - Katar, filosunu Türkiye'ye devrediyor mu? Yunan basını "acil" koduyla duyurdu: Türk Typhoon’ları geliyor

Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde, Türk Hava Kuvvetleri’nin ek modernizasyona ihtiyaç duymadan kısa sürede 24 uçaklık tam kabiliyetli bir Eurofighter filosu kurabileceği ileri sürüldü. Analizde, Türk pilot ve mühendislerin Katar Hava Kuvvetleri’ne ait Typhoon uçaklarında eğitime başladığına dair bilgilerin de bulunduğu bilgisi paylaşıldı. "Türk Hava Kuvvetleri’nin Şubat ayı sonunda Katar’dan ilk Eurofighter Typhoon uçaklarını teslim alması bekleniyor. Yeni bilgiler, bu tablonun Yunanistan açısından daha da olumsuz hale geldiğini gösteriyor. Türkiye’nin planı, Katar’dan AESA radar, Meteor uyumu ve tam P3E taarruz kabiliyetine sahip 12 Tranche 3A uçağın 2026 içinde hızlı teslimine dayanıyor. Umman’dan alınması planlanan ikinci 12 uçağın ise modernizasyon gerektirdiği ve 2028 sonrasına kaldığı görülüyor."

#4
Foto - Katar, filosunu Türkiye'ye devrediyor mu? Yunan basını "acil" koduyla duyurdu: Türk Typhoon’ları geliyor

Yazar Faidon G. Karaiozofidis, gelişmeleri şöyle aktardı: "Türk Hava Kuvvetleri’nin Şubat ayı sonunda Katar’dan ilk Eurofighter Typhoon uçaklarını teslim alması bekleniyor. Yeni bilgiler, bu tablonun Yunanistan açısından daha da olumsuz hale geldiğini gösteriyor. Türkiye’nin planı, Katar’dan AESA radar, Meteor uyumu ve tam P3E taarruz kabiliyetine sahip 12 Tranche 3A uçağın 2026 içinde hızlı teslimine dayanıyor. Umman’dan alınması planlanan ikinci 12 uçağın ise modernizasyon gerektirdiği ve 2028 sonrasına kaldığı görülüyor." Yunanistan merkezli değerlendirmede, Türkiye’nin ilk planının iki farklı kaynaktan Eurofighter Typhoon Tranche 3A teminine dayandığı hatırlatıldı. Buna göre Katar’dan alınması planlanan 12 uçağın AESA radar, Meteor uyumu ve tam P3E taarruz kabiliyetleriyle 2026 içinde teslim edilmesi öngörülüyordu.

#5
Foto - Katar, filosunu Türkiye'ye devrediyor mu? Yunan basını "acil" koduyla duyurdu: Türk Typhoon’ları geliyor

Umman’dan alınması planlanan ikinci 12 uçağın ise mekanik taramalı radar nedeniyle modernizasyon gerektirdiği ve bu nedenle 2028 sonrasında hizmete girmesinin beklendiği aktarıldı. Flight.gr’de yayımlanan haberde, “Türk Eurofighter’ları için senaryo daha da kötüleşiyor” ifadesi kullanıldı. Yunan basını, Katar’ın tüm filosunu devretmesi halinde Türkiye’nin çok daha hızlı biçimde hava gücünü artıracağını yazdı. Analizde, bu sürecin Türkiye ile Yunanistan arasındaki askeri dengede Ankara lehine bir tablo oluşturabileceği ifadeleri yer aldı. Yunan basını, Türkiye’nin Eurofighter adımlarını hızlandırmasını Atina için artan bir baskı unsuru olarak yansıttı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

acı ama gercek

yunaistan su anda hava savunma konusunda bizden üstün sebebi 23 yıldır bir tane yeni ucak almadık ABD'den 20 adet F-35 tipi savaş uçağı alacak 2028den itibaren <<görünmezlik özelliği olan acilen gereken tedbirler alınmalı su anda bile üstün sadece füze konusnda geri hava savunma füzeleri onuda kapatmaya calısyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Gündem

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi komisyonundan üç milletvekilinin Kasım ayında yaptığı İmralı ziyaretinin tutanakları yayınlandı. İşte..
Mahkeme Ekrem'in diploma oyununu bozdu! Aradaki puan farkı 103,537
Gündem

Mahkeme Ekrem'in diploma oyununu bozdu! Aradaki puan farkı 103,537

Yolsuzluk tutuklusu CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı davayı reddeden İdare Mahkemesi gerekçeli kararı..
Allah bu milleti, bu İP’linin, bu ABD’cinin eline düşürmesin! Matematik cahilleri faiz hesabına sığındı
Gündem

Allah bu milleti, bu İP’linin, bu ABD’cinin eline düşürmesin! Matematik cahilleri faiz hesabına sığındı

İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın başlattığı ve bazı gazetecilerin desteklediği "Primler bankaya yatırılsaydı 45 bin lira faiz geliri ..
Siyaset sahnesinde şok sözler! Yer yerinden oynayacak! Özgür Özel'den kirli pazarlık ve "devlet" vaadi
Gündem

Siyaset sahnesinde şok sözler! Yer yerinden oynayacak! Özgür Özel'den kirli pazarlık ve "devlet" vaadi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis çatısı altında skandal ifadelerle dolu bir konuşmaya imza attı.
Alkollü sürücü tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Alkollü sürücü tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobilin, TIR’a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Murat Güllü ve Harun Mutlu, son yolculuklarına uğu..
Suriye terör örgütü YPG'nin kalleşliğini ifşa etti
Dünya

Suriye terör örgütü YPG'nin kalleşliğini ifşa etti

Suriye'den yapılan açıklamada "YPG, kendince devleti zor durumda bırakmak amacıyla ateşkes sürecinin uzatıldığı iddiaları yayıyor" ifadeleri..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23