Katar, filosunu Türkiye'ye devrediyor mu? Yunan basını “acil” koduyla duyurdu: Türk Typhoon’ları geliyor
Yunan basınında çıkan "acil" kodlu haberlere göre, Türk Hava Kuvvetleri'nin Katar'dan teslim alacağı Eurofighter Typhoon uçaklarının beklenenden çok daha erken bir tarihte envantere gireceği belirtildi. Katar'ın elindeki 24 adet yüksek teknolojili uçağın tamamını Türkiye'ye devredebileceği ihtimali, Atina'da askeri dengelerin Ankara lehine değişeceği korkusuna yol açtı. Analizlerde, Türk pilotların eğitim sürecinin hızlandığı ve ilk jetlerin Şubat ayı sonunda teslim alınabileceği iddiası geniş yer buldu.