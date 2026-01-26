Katar, filosunu Türkiye'ye devrediyor mu? Yunan basını “acil” koduyla duyurdu: Türk Typhoon’ları geliyor

Umman’dan alınması planlanan ikinci 12 uçağın ise mekanik taramalı radar nedeniyle modernizasyon gerektirdiği ve bu nedenle 2028 sonrasında hizmete girmesinin beklendiği aktarıldı. Flight.gr’de yayımlanan haberde, “Türk Eurofighter’ları için senaryo daha da kötüleşiyor” ifadesi kullanıldı. Yunan basını, Katar’ın tüm filosunu devretmesi halinde Türkiye’nin çok daha hızlı biçimde hava gücünü artıracağını yazdı. Analizde, bu sürecin Türkiye ile Yunanistan arasındaki askeri dengede Ankara lehine bir tablo oluşturabileceği ifadeleri yer aldı. Yunan basını, Türkiye’nin Eurofighter adımlarını hızlandırmasını Atina için artan bir baskı unsuru olarak yansıttı.