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Türkiye
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Kastamonu'da sel felaketi: Köprü bile dayanamadı!

2021-08-12 16:23:29
Kastamonu'da sel felaketi: Köprü bile dayanamadı!

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde sel nedeniyle ilçenin ortasından geçen çayın üzerindeki köprü çöktü.

#1
Foto - Dün başlayan şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel Azdavay ilçesinin ortasından geçen Devrekani Çayı'nın üzerinde bulunan köprünün çökmesine neden oldu.

Dün başlayan şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel Azdavay ilçesinin ortasından geçen Devrekani Çayı'nın üzerinde bulunan köprünün çökmesine neden oldu.

#2
Foto - Şebeke suyu borularının da geçtiği köprünün çökmesinin ardından ilçenin bir bölümüne içme suyu verilemiyor.

Şebeke suyu borularının da geçtiği köprünün çökmesinin ardından ilçenin bir bölümüne içme suyu verilemiyor.

#3
Foto - İlçe sakinlerinden İlyas Gügür, AA muhabirine, yağışın bir anda bastırdığını ifade ederek,

İlçe sakinlerinden İlyas Gügür, AA muhabirine, yağışın bir anda bastırdığını ifade ederek, "Çayda sular bir anda yükseldi. Sel nedeniyle köprünün altındaki ayaklar devrildi. Köprü de bu nedenle çöktü. 33 yaşındayım. Bu yaşıma kadar burada böyle bir şey hiç yaşanmadı. İlk kez böyle bir şey görüyorum." dedi.

#4
Foto - Ekiplerin bölgedeki çalışması gün boyu devam etti.

Ekiplerin bölgedeki çalışması gün boyu devam etti.

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