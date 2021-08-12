Kastamonu'da sel felaketi: Köprü bile dayanamadı!

İlçe sakinlerinden İlyas Gügür, AA muhabirine, yağışın bir anda bastırdığını ifade ederek, "Çayda sular bir anda yükseldi. Sel nedeniyle köprünün altındaki ayaklar devrildi. Köprü de bu nedenle çöktü. 33 yaşındayım. Bu yaşıma kadar burada böyle bir şey hiç yaşanmadı. İlk kez böyle bir şey görüyorum." dedi.