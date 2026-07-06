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Deniz Undav neden Türk Milli Takımı'nı seçmedi? Hamit Altıntop ilk kez açıkladı

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Deniz Undav neden Türk Milli Takımı'nı seçmedi? Hamit Altıntop ilk kez açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop, Almanya Milli Futbol Takımı'nı tercih eden Deniz Undav'ın kararının perde arkasını anlattı.

#1
Foto - Deniz Undav neden Türk Milli Takımı'nı seçmedi? Hamit Altıntop ilk kez açıkladı

A Milli Takımımız'ın Dünya Kupası'ndaki performansının ardından forvet bölgesindeki eksiklik dikkat çekmişti. Forvet sıkıntısı çektiğimiz bir dönemde Almanya Milli Takımı'nın formasını giyen Deniz Undav'ın milli takıma kazandırılamaması tartışma konusu oldu.

#2
Foto - Deniz Undav neden Türk Milli Takımı'nı seçmedi? Hamit Altıntop ilk kez açıkladı

Üstüne bir de Undav'ın Dünya Kupası'ndaki 3 gol 2 asistlik performans konuyla ilgili tartışmaları daha da hareketlendirdi.

#3
Foto - Deniz Undav neden Türk Milli Takımı'nı seçmedi? Hamit Altıntop ilk kez açıkladı

Undav'ın A Milli Takımımız yerine Almanya tercihinin perde arkası ise ortaya çıktı.

#4
Foto - Deniz Undav neden Türk Milli Takımı'nı seçmedi? Hamit Altıntop ilk kez açıkladı

Eski milli futbolcu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop, Undav'ın tercihiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

#5
Foto - Deniz Undav neden Türk Milli Takımı'nı seçmedi? Hamit Altıntop ilk kez açıkladı

Altıntop, Deniz Undav'ı milli takıma kazandırmak için uğraşsalar da oyuncunun tercihinin farklı olduğunu belirtti.

#6
Foto - Deniz Undav neden Türk Milli Takımı'nı seçmedi? Hamit Altıntop ilk kez açıkladı

İşte Hamit Altıntop'un konuyla ilgili ifadeleri:

#7
Foto - Deniz Undav neden Türk Milli Takımı'nı seçmedi? Hamit Altıntop ilk kez açıkladı

“Deniz Undav’la Kuntz döneminde temas halindeydim ama farklı düşündüğünü, farklı hedefleri olduğunu, ona inandığını, o konuda ilerlemek istediğini bize ilk görüşmesinde, ilk cümlelerinde belirtti.

#8
Foto - Deniz Undav neden Türk Milli Takımı'nı seçmedi? Hamit Altıntop ilk kez açıkladı

Buna da saygı duymak gerek. Olaya çok ciddi yaklaştık, Deniz Gül’ü, Can Uzun'u, Aral'ı kazandırdığımız gibi Deniz için de uğraştık. O konuda vicdanımız çok rahat."

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