Kastamonu'da 2 katlı ev ile ahır ve odunluk yandı

Yangına vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin hızlı bir şekilde müdahale ettiğini anlatan Pişkin, "Allah'a şükür can kaybımız yok. Ahırda bulunan hayvanlardan telef olan da yok. Vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 65 yaş maaşı ile geçimini sağlayan teyzemizi, şimdilik köylüler misafir edecek. İnşallah en kısa sürede biz de enkaz kaldırma çalışmalarının ardından, teyzemize yeni bir ev yapılması çalışmalarına başlayacağız." diye konuştu.