Sağlık
Kaşıntı kabusu geri döndü: Uyuz vakaları tırmanışta
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kaşıntı kabusu geri döndü: Uyuz vakaları tırmanışta

Geçmişin hastalığı sanılan uyuz, Birleşik Krallık ve Avrupa’da vakaların hızla artmasıyla yeniden gündeme gelirken, uzmanlar yanlış bilgilendirme, damgalanma ve eksik tedavinin yayılımı körüklediği uyarısında bulunuyor.

#1
Foto - Kaşıntı kabusu geri döndü: Uyuz vakaları tırmanışta

Uyuzu düşündüğümüzde akla genellikle 19. yüzyıl Londra’sı gelir: döküntülerle kaplı insanlarla dolup taşan kasvetli sokaklarda kendilerini hararetle kaşıyan kalabalıklar. Oysa uyuz, geçmişin kaşıntı uyandıran bir kabusu olmaktan çok uzak. Nitekim bu bulaşıcı cilt hastalığının vakalarının Birleşik Krallık’ta artışta olduğu bildiriliyor. Royal College of General Practitioners’ın Araştırma ve Gözetim Merkezi’ne göre mevcut uyuz oranları beş yıllık hareketli ortalamanın üzerinde seyrediyor; Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı tarafından 2021 ile 2025 arasında yıllık artışlar da kaydedildi ve 2023’ten itibaren belirgin bir sıçrama yaşandı. Benzer bir tablo Avrupa genelinde de oluşuyor; BJGP Open dergisinde bildirildiğine göre 2014-2023 arasında 100 bin kişi başına uyuz olguları 99’dan 1.341’e yükseldi. Hastalık, Roma yazarı Aulus Cornelius Celsus tarafından MS 25’te Latince “kaşımak” sözcüğünden adını aldı. Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi’ne (NHS) göre, derinin dış tabakasına tüneyen mikroskobik akarlar tarafından meydana gelir ve kabarık döküntülere ya da lekelere, geceleri artan şiddetli kaşıntıya yol açar. Yüz ve boyun hariç, döküntü tüm vücuda yayılır; en çok sıcak ve nemli bölgeleri, örneğin kasık bölgesi, göğüslerin altındaki deri ve parmakların ile ayak parmaklarının aralarındaki deri kıvrımlarını etkiler. Bulaşma, başlıca enfeksiyonu taşıyan biriyle doğrudan ve uzun süreli cilt temasıyla olur. “Nadiren, bulaşmış havlular, giysiler veya nevresimler yoluyla da geçebilir. Evcil hayvanlar insan uyuz akarlarını taşımaz, dolayısıyla hastalık hayvanlardan insanlara bulaşmaz,” Londra’daki The Harley Street Dermatology Clinic’te danışman dermatolog Dr. Aleksandar Godic, Euronews Health’e dedi.

#2
Foto - Kaşıntı kabusu geri döndü: Uyuz vakaları tırmanışta

UYUZ VAKALARI NEDEN ARTIYOR? Antik çağlardan beri yaygın olan bu hastalığın vakaları her zaman artıp azaldı; ancak yanlış anlaşılmalar ve toplumsal damgalanma yüzünden bildirilen sayılar hiçbir zaman tamamen güvenilir olmadı. “Pek çok kişi bunun için doktora gitmiyor ya da eczaneden kendi kendine tedavi alıyor; hatta bazılarının böyle bir rahatsızlığı olduğunun farkında bile değiller,” Britanya Dermatologlar Derneği’nden profesör Tess McPherson Euronews Health’e dedi. Dermatologların son dört beş yılda, özellikle de gençlerde, uyuz vakalarında belirgin bir artış gördüğünü söyledi. Bunun, COVID-19 salgını sonrasında insanların ortak fiziksel alanlara geri dönmesiyle ilişkili olabileceği gibi, uyuzun ne olduğuna dair daha geniş çaplı bir bilgi eksikliğiyle de örtüştüğünü belirtti. “Bence ortada çok fazla yanlış bilgi var; insanların bunun ne olduğunu bilmemesi ve buna eşlik eden yoğun bir damgalanma. Bu yüzden insanlar, sahip olduklarını bilseler bile başkalarına söylemiyor; muhtemelen bu da süregiden bir sorun,” dedi McPherson. Ayrıca 2021-2022’de bazı tedavilerde tedarik sorunları yaşandığını ve insanların kendilerini ve enfekte olabilecek yakınlarını doğru şekilde tedavi etmediklerini de belirtti. “Sorunların büyük kısmının, insanların [tedavileri] doğru kullanmaması ya da temaslıların hepsinin bunları aynı anda uygulamaması olduğunu düşünüyoruz. Bu da giderek daha fazla uyuz vakası ve yeniden bulaşma yaşayan daha çok insan yaratıyor.”

#3
Foto - Kaşıntı kabusu geri döndü: Uyuz vakaları tırmanışta

BİR DÖKÜNTÜNÜN UYUZ OLDUĞUNU NASIL ANLARSINIZ? Egzama, sedef hastalığı ve kurdeşen dahil birçok cilt rahatsızlığı kaşıntılı döküntülere yol açabilir. Uyuzun özellikle kasık bölgesinde yerleşmeyi tercih etmesi, onun kasık biti gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarla sıkça karıştırılmasına da neden olur. Tanısının zor olması ve buna bağlı uzun süre devam etmesi, 1800’lerin başında “yedi yıllık kaşıntı” deyimine bile ilham verdi. Godic’e göre dikkat edilmesi gereken en belirleyici özellik, deride küçük, kıvrımlı tünellerin bulunmasıdır. “Diğer yaygın belirtiler arasında küçük, sızıntılı kabarcıklar, kızarıklık ve şişlik; özellikle geceleri ya da sıcak ortamlarda yoğun kaşıntı; sık sık ağır egzamayı andıran iltihaplı, pullu kaşıma izleri yer alır,” dedi. “Uyuzun belirtileri diğer cilt hastalıklarını taklit ettiğinden tanısı zor olabilir. Tedavi edilmezse aylarca, hatta yıllarca sürebilir ve aile üyelerine, arkadaşlara, yakın partnerlere bulaşabilir.” Rahatsız edici olsa da uyuz hayatı tehdit etmez ve nadiren ciddi bir endişe nedenidir.

#4
Foto - Kaşıntı kabusu geri döndü: Uyuz vakaları tırmanışta

UYUZ NASIL TEDAVİ EDİLİR? Uyuz, en yaygın olarak, akarları öldüren permetrin veya malatyon içeren ilaçlı kremler ya da losyonlarla tedavi edilir. Godic’e göre, kabuklu uyuz (Norveç uyuzu olarak da bilinen) gibi daha ağır vakalarda bazen ağızdan alınan antiparaziter ilaç ivermektin reçetesi gerekir. “Kaşıntı alerjik bir reaksiyon nedeniyle oluştuğundan, akarlar ortadan kaldırıldıktan sonra bile belirtiler sürebilir. Rahatsızlığı hafifletmek için doktorlar iltihap ve kaşıntıya yönelik topikal steroid kremler reçete edebilir,” diye açıkladı. Döküntü tedaviden sonra da iki aya kadar devam edebilir. NHS’ye göre tüm nevresim ve giysiler 60 santigrat derece ve üzerinde yıkanmalı ya da en az üç gün kapalı bir torbada bekletilmelidir. Tüm bulaşıcı hastalıklarda olduğu gibi, yakın temas ettiğiniz herkesin de tedavi edilmesi gerekir; belirtileri olmasa bile. Uyuzun ilk ortaya çıkması 8 haftaya kadar sürebilir, bu da başlangıçta gözden kaçmasını kolaylaştırır. “Kaşınıyorsanız, uyuzla temas ettiyseniz ya da uyuz olabileceğinizi düşünüyorsanız tedavi almanız önemlidir,” dedi McPherson. “Tedaviler doğru kullanıldığında işe yarar ve utanılacak hiçbir şey yoktur.”

