Kaşıntı kabusu geri döndü: Uyuz vakaları tırmanışta

Uyuzu düşündüğümüzde akla genellikle 19. yüzyıl Londra’sı gelir: döküntülerle kaplı insanlarla dolup taşan kasvetli sokaklarda kendilerini hararetle kaşıyan kalabalıklar. Oysa uyuz, geçmişin kaşıntı uyandıran bir kabusu olmaktan çok uzak. Nitekim bu bulaşıcı cilt hastalığının vakalarının Birleşik Krallık’ta artışta olduğu bildiriliyor. Royal College of General Practitioners’ın Araştırma ve Gözetim Merkezi’ne göre mevcut uyuz oranları beş yıllık hareketli ortalamanın üzerinde seyrediyor; Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı tarafından 2021 ile 2025 arasında yıllık artışlar da kaydedildi ve 2023’ten itibaren belirgin bir sıçrama yaşandı. Benzer bir tablo Avrupa genelinde de oluşuyor; BJGP Open dergisinde bildirildiğine göre 2014-2023 arasında 100 bin kişi başına uyuz olguları 99’dan 1.341’e yükseldi. Hastalık, Roma yazarı Aulus Cornelius Celsus tarafından MS 25’te Latince “kaşımak” sözcüğünden adını aldı. Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi’ne (NHS) göre, derinin dış tabakasına tüneyen mikroskobik akarlar tarafından meydana gelir ve kabarık döküntülere ya da lekelere, geceleri artan şiddetli kaşıntıya yol açar. Yüz ve boyun hariç, döküntü tüm vücuda yayılır; en çok sıcak ve nemli bölgeleri, örneğin kasık bölgesi, göğüslerin altındaki deri ve parmakların ile ayak parmaklarının aralarındaki deri kıvrımlarını etkiler. Bulaşma, başlıca enfeksiyonu taşıyan biriyle doğrudan ve uzun süreli cilt temasıyla olur. “Nadiren, bulaşmış havlular, giysiler veya nevresimler yoluyla da geçebilir. Evcil hayvanlar insan uyuz akarlarını taşımaz, dolayısıyla hastalık hayvanlardan insanlara bulaşmaz,” Londra’daki The Harley Street Dermatology Clinic’te danışman dermatolog Dr. Aleksandar Godic, Euronews Health’e dedi.