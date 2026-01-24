Kaşıntı kabusu geri döndü: Uyuz vakaları tırmanışta

UYUZ VAKALARI NEDEN ARTIYOR? Antik çağlardan beri yaygın olan bu hastalığın vakaları her zaman artıp azaldı; ancak yanlış anlaşılmalar ve toplumsal damgalanma yüzünden bildirilen sayılar hiçbir zaman tamamen güvenilir olmadı. “Pek çok kişi bunun için doktora gitmiyor ya da eczaneden kendi kendine tedavi alıyor; hatta bazılarının böyle bir rahatsızlığı olduğunun farkında bile değiller,” Britanya Dermatologlar Derneği’nden profesör Tess McPherson Euronews Health’e dedi. Dermatologların son dört beş yılda, özellikle de gençlerde, uyuz vakalarında belirgin bir artış gördüğünü söyledi. Bunun, COVID-19 salgını sonrasında insanların ortak fiziksel alanlara geri dönmesiyle ilişkili olabileceği gibi, uyuzun ne olduğuna dair daha geniş çaplı bir bilgi eksikliğiyle de örtüştüğünü belirtti. “Bence ortada çok fazla yanlış bilgi var; insanların bunun ne olduğunu bilmemesi ve buna eşlik eden yoğun bir damgalanma. Bu yüzden insanlar, sahip olduklarını bilseler bile başkalarına söylemiyor; muhtemelen bu da süregiden bir sorun,” dedi McPherson. Ayrıca 2021-2022’de bazı tedavilerde tedarik sorunları yaşandığını ve insanların kendilerini ve enfekte olabilecek yakınlarını doğru şekilde tedavi etmediklerini de belirtti. “Sorunların büyük kısmının, insanların [tedavileri] doğru kullanmaması ya da temaslıların hepsinin bunları aynı anda uygulamaması olduğunu düşünüyoruz. Bu da giderek daha fazla uyuz vakası ve yeniden bulaşma yaşayan daha çok insan yaratıyor.”