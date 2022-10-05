Kas ağrısı çekiyorsanız bu besinleri tüketin

Enzimlerin düzgün çalışması için gerekli bir molekül olduğu için yüzlerce fizyolojik ve biyokimyasal fonksiyon için gereklidir. Magnezyum vücutta çok bulunan bir maddedir, insanlarda toplam magnezyumun yüzde 60'ı iskelet ve kaslarda yoğunlaşmıştır. Doğru bir diyetle alınması önerilen günlük magnezyum miktarı, vücut ağırlığının her kg'ı için yaklaşık 5-6 mg'dır. Hamile kadınlar için bu miktar 10 mg'a yükselirken, çocuklar için 15 mg'dır. Örneğin, 20 yaşında 60 kg bir kadın için günlük magnezyum ihtiyacı 300-360 mg'dır. Kusma, ishal, aşırı terleme veya bazı antibiyotik türlerini kullanma gibi belirli durumlarda, eksiklikleri önlemek için günlük alınan doz artırılmalıdır. Magnezyum ihtiyacı çeşitli faktörlerden etkilenir. Örneğin; günlük diyette bulunan kalsiyum, protein, fosfor ve D vitamini miktarı magnezyumu etkiler. Kalsiyum, fosfor ve yağ asitleri gibi bazı maddeler magnezyum emilimini azaltabilir.