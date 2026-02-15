Robert Fico'dan gündemi sarsacak 'Türkiye' çıkışı: Birileri oraya gelip bunu yapamazsınız dedi

ABD'nin NATO'ya olan bağlılığını bir kez daha teyit eden Rubio, "NATO üyeleri ne kadar güçlüyse, NATO da o kadar güçlü olur. Bu ise ABD'nin gücünü eksiltmez" ifadelerini kullandı. ABD'nin NATO müttefiklerinin daha güçlü olmasını istemesinin ABD'nin NATO'dan ayrılmayı planladığı manasına gelmediğini vurgulayan Rubio, "Biz, ittifakın o kadar güçlü olmasını istiyoruz ki, kimse ama kimse onu asla sınamaya cesaret edemesin. Kimse asla ona meydan okumaya kalkışmasın. Bu yüzden üyelerin her biri tarafından ittifakı güçlendirmeye yönelik atılan her türlü adımı memnuniyetle karşılıyoruz. Ve bunu çok olumlu bir şey olarak görüyoruz" dedi.