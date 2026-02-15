  • İSTANBUL
Robert Fico'dan gündemi sarsacak 'Türkiye' çıkışı: Birileri oraya gelip bunu yapamazsınız dedi
Haber Merkezi

Robert Fico'dan gündemi sarsacak 'Türkiye' çıkışı: Birileri oraya gelip bunu yapamazsınız dedi

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Türkiye'deki tarihi barış görüşmelerindeki skandal detayı duyurdu. Fico bazı siyasetçilerin İstanbul'daki barış planına balta vurduğunu söyledi.

#1
Slovakya Başbakanı Robert Fico, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Rubio ve Fico, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Slovakya Başbakanı Fico, Rubio ile görüşmelerinde nükleer enerjide işbirliği ve Slovakya'da ABD'nin desteğiyle inşa edilecek nükleer santral bloğu, bölgede enerjiye ilişkin konular ve Ukrayna'daki savaşı ele aldıklarını açıkladı. Fico, "Sayın Bakan'a açıkça ifade ettim. Bu savaşın bir süre daha devam edeceğini düşünüyoruz. Kısa vadede bir barış çözümü görmüyoruz. Ukrayna ve Rusya'nın dilini anlayan, güçlü istihbarat servislerine sahip ve Ukrayna'ya komşu bir ülke olarak Slovakya'nın görüş alışverişine katkı sunabileceğini ifade ettim" dedi.

#2
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki savaşa pragmatik ve akılcı yaklaşımını takdir ettiğini ifade eden Fico, "Biz de bu savaşı anlamsız ve gereksiz buluyoruz. Slovakya, herhangi bir şekilde barış girişimine yardımcı olabilecekse bunu yapmaya hazırız" dedi.

#3
Avrupa Birliği'nin (AB) rekabet gücüyle ilgili benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya olduğunu ifade eden Fico, "Çok büyük bir problem yaşıyoruz. AB, ekonomik olarak derin bir kriz içinde ve anlamsız ideolojik iklim hedeflerini geride bıraktığımızı kabul etmezsek bu krizden çıkamayacağız" dedi.

#4
Avrupa'nın Ukrayna konusundaki stratejisini de açıklamanın zor olduğunu savunan Fico, "Savaşın başlamasından üç ay sonra nisan ayında İstanbul'da masada bir anlaşma hazırdı ve savaş bitebilirdi. Fakat bazı Batılı siyasetçiler oraya gidip 'Bunu yapamazsınız' dediler. Çünkü Ukrayna'yı savaşta destekleme, yaptırımlar, krediler yoluyla Rusya'nın ekonomik ve stratejik olarak zayıflatılacağına inanıyorlardı. Şu an artık bunun işe yaramadığını biliyoruz" dedi.

#5
Halihazırda AB'nin Ukrayna için 90 milyar euro daha kredi sağladığını ifade eden Fico, "AB Liderler Zirvesi'nde bu askeri zihniyetli kredi girişimine katılmak istememiş olmamdan gurur duyuyorum. Aralıkta ne olacak biliyor musunuz? Daha fazla kurban sayacağız. Rus ve Ukrayna tarafında yüz binlerce ölüm. Ve tek sonuç, Rusya'nın Ukrayna topraklarında daha derinlere ilerlemiş olması olacak. O halde bu stratejinin manası nedir? Görüşüm değişmedi. Bu savaşın manasız olduğuna inanıyorum" dedi.

#6
Fico, "Rus ordusunun ilerleyişini durdurmak için Avrupa'nın daha kaç yaptırım paketi kabul etmesi gerekiyor? Belki 100, 150? Bence 20 yaptırım paketi çıkarmak yerine 20 barış girişimi çıkarmalıydık. AB, tüm çabasını buna harcamalıydı" dedi.

#7
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, Slovakya'nın kendi ulusal çıkarlarını koruma temelli yaklaşımını takdir ettiklerini ve ABD'nin de dış politikasını aynı şekilde gördüğünü söyledi. Slovakya'nın Ukrayna savaşı konusundaki görüşlerini de takdir ettiklerini ifade eden Rubio, "ABD'nin rolünü son derece ölümcül, kanlı ve maliyetli bu savaşı sona erdirmeye yönelik kolaylaştırıcı bir rol olarak görüyoruz. Kiev'de yaşananlar dehşet verici. İnsanlar, yılın en soğuk günlerinde elektriksiz ve enerjisiz kalıyor. Ölüm sayıları her iki tarafta da çok yüksek. Başkan, bu korkunç çatışmayı müzakere yoluyla sona erdirmenin mümkün olup olmadığını araştırmak için en üst düzeyde çaba harcıyor" dedi.

#8
ABD'nin NATO'ya olan bağlılığını bir kez daha teyit eden Rubio, "NATO üyeleri ne kadar güçlüyse, NATO da o kadar güçlü olur. Bu ise ABD'nin gücünü eksiltmez" ifadelerini kullandı. ABD'nin NATO müttefiklerinin daha güçlü olmasını istemesinin ABD'nin NATO'dan ayrılmayı planladığı manasına gelmediğini vurgulayan Rubio, "Biz, ittifakın o kadar güçlü olmasını istiyoruz ki, kimse ama kimse onu asla sınamaya cesaret edemesin. Kimse asla ona meydan okumaya kalkışmasın. Bu yüzden üyelerin her biri tarafından ittifakı güçlendirmeye yönelik atılan her türlü adımı memnuniyetle karşılıyoruz. Ve bunu çok olumlu bir şey olarak görüyoruz" dedi.

