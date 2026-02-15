Robert Fico'dan gündemi sarsacak 'Türkiye' çıkışı: Birileri oraya gelip bunu yapamazsınız dedi

Slovakya Başbakanı Robert Fico, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Rubio ve Fico, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Slovakya Başbakanı Fico, Rubio ile görüşmelerinde nükleer enerjide işbirliği ve Slovakya'da ABD'nin desteğiyle inşa edilecek nükleer santral bloğu, bölgede enerjiye ilişkin konular ve Ukrayna'daki savaşı ele aldıklarını açıkladı. Fico, "Sayın Bakan'a açıkça ifade ettim. Bu savaşın bir süre daha devam edeceğini düşünüyoruz. Kısa vadede bir barış çözümü görmüyoruz. Ukrayna ve Rusya'nın dilini anlayan, güçlü istihbarat servislerine sahip ve Ukrayna'ya komşu bir ülke olarak Slovakya'nın görüş alışverişine katkı sunabileceğini ifade ettim" dedi.