Kartal'dan 3 bomba birden! Fernando Santos istedi, geliyorlar...

Süper Lig'de yeni hocası Fernando Santos ile bir çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılar çıkışını sürdürmek ve şampiyonluk yarışında yer almak isterken, bir yandan da ara transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Kartal'da Portekizli hoca Santos, transfer etmek istediği 3 ismi yönetime iletti. Yönetim, bu isimler için düğmeye basarken, yıldız isimden yeşil ışık da geldi. İşte o isimler ve tüm detaylar...