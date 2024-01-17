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Spor
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Kartal'dan 3 bomba birden! Fernando Santos istedi, geliyorlar...

2024-01-17 08:16:40
Kartal'dan 3 bomba birden! Fernando Santos istedi, geliyorlar...

Süper Lig'de yeni hocası Fernando Santos ile bir çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılar çıkışını sürdürmek ve şampiyonluk yarışında yer almak isterken, bir yandan da ara transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Kartal'da Portekizli hoca Santos, transfer etmek istediği 3 ismi yönetime iletti. Yönetim, bu isimler için düğmeye basarken, yıldız isimden yeşil ışık da geldi. İşte o isimler ve tüm detaylar...

#1
Foto - Kartal'dan 3 bomba birden! Fernando Santos istedi, geliyorlar...

Siyah beyazlılar çıkışını sürdürmek ve şampiyonluk yarışında yer almak isterken, bir yandan da ara transfer çalışmalarını sürdürüyor.

#2
Foto - Kartal'dan 3 bomba birden! Fernando Santos istedi, geliyorlar...

İLK TRANSFER SVENSSON Beşiktaş, ara dönemin açılışını sağ bek Jonas Svensson'u alarak yapmıştı.

#3
Foto - Kartal'dan 3 bomba birden! Fernando Santos istedi, geliyorlar...

KARTAL MIRANCHUK'UN PEŞİNDE Stoper, ön libero ve hücum hattına takviye için de çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Anton Miranchuk'un peşine düştü.

#4
Foto - Kartal'dan 3 bomba birden! Fernando Santos istedi, geliyorlar...

Lokomotiv Moskova ile sezon sonu sözleşmesi bitecek Rus 10 numarayla temasa geçen yönetim, futbolcunun şartları hakkında bilgi aldı.

#5
Foto - Kartal'dan 3 bomba birden! Fernando Santos istedi, geliyorlar...

Maaşı 2.4 milyon Euro'dan 1.2 milyon Euro'ya düşürülmek istendiği için kulübünün yeni kontrat teklifini kabul etmeyen 28 yaşındaki isim, Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı.

#6
Foto - Kartal'dan 3 bomba birden! Fernando Santos istedi, geliyorlar...

CHRISTIAN İLE TEMAS Ayrıca Kartal, Athletico Paranaense ile aralık ayında kontratı biten 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha Christian ile de temas kurdu.

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